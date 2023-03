Mario da Cruz, quart als Nacionals d’Espanya de Sierra Nevada

El rider andorrà, Mario da Cruz (FAE)

Aquest dissabte, Sierra Nevada (Espanya), ha acollit els Campionats Nacionals espanyols de boardercross, amb Mario da Cruz a la sortida. L’andorrà ha estat quart. Da Cruz ha estat tot el dia lluitant entre els millors. De fet, en les qualificacions s’ha classificat per a les rondes finals en ser quart millor temps.

Després, a la fase final, marcada per algunes interrupcions per culpa de la boira, l’andorrà ha aconseguit entrar en la final, on ha finalitzat quart. La carrera ha estat per a l’espanyol Álvaro Romero, seguit pels també espanyols Bernat Ribera i Antoni Toledo, amb Da Cruz a la quarta plaça.