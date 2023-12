Mario Da Cruz competirà aquest diumenge a les Deux Alpes

El rider andorrà, Mario da Cruz (FAE / arxiu)

La Copa del Món de boardercross de les Deux Alpes (França) finalment té data i horari per a demà diumenge a partir de les 10:30 hores amb la presència del rider andorrà Mario da Cruz. Després de dies de mal temps i incertesa per culpa del vent i la neu, avui dissabte, per fi, s’ha confirmat que demà diumenge es podrà disputar la cursa individual d’aquesta primera cita de la Copa del Món de boardercross.

Mario da Cruz entrarà en competició després de dies en què el calendari no acabava de tancar-se per la previsió del temps i els treballs obligatoris que s’havien de fer al circuit de carrera per a deixar-lo a punt.

Així les coses, la competició s’unifica tota en un dia, demà diumenge, amb les qualificacions al matí a partir de les 10:30 hores, i les finals previstes per a les 12:45 hores.