Marín es compromet a treballar, des de la confiança i l’equilibri, per als ciutadans d’Escaldes-Engordany

Xavier Espot i, en segon terme, Trini Marín (Demòcrates)

Aquest dimecres a la nit, i en una sala del Comú plena, s’ha celebrat la reunió de poble de la candidatura de Demòcrates + Acció d’Escaldes-Engordany. L’acte l’ha obert la número 1 de la llista, Trini Marín, que ha fet ús dels tres conceptes del programa electoral, confiança, equilibri i creixement, per a garantir el seu compromís amb les ciutadanes i ciutadans de la parròquia. Tots els components de la llista “tenim un objectiu comú: treballar amb i per a la població d’Escaldes-Engordany”, ha garantit Marín.

“Hem estat capaços de confeccionar un projecte que genera il·lusió, divers i amb una actitud constructiva i positiva”, ha celebrat Marín, amb capacitat per a afrontar “els reptes de present i de futur d’Andorra”, com l’habitatge, el poder adquisitiu o la salut pública de qualitat. En aquest darrer punt, ha ressaltat el projecte d’ampliació de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Després de Marín, han intervingut la resta de candidats de la llista: Marc Magallón, Salomó Benchluch, Mariona Cadena i Laura Mas. Han desgranat diversos projectes que consten al programa taronja, com la recuperació de la parcel·la de l’avinguda del Fener per a fer-hi un espai públic, la rehabilitació de l’antic escorxador per a fer-hi un edifici per a la ciutadania, la promoció d’un edifici d’habitatges de preu assequible i l’ampliació de la xarxa de calor.

L’acte l’ha tancat el cap de la llista nacional, i escaldenc de naixement, Xavier Espot, que ha elogiat la capacitat de la candidatura territorial i ha refermat que, “allà on alguns només poden prometre, nosaltres proposem, i ens avala en aquestes propostes la feina ben feta”. Ha recordat que Andorra acumula una dècada de creixement econòmic sostingut, i que ara toca afrontar els reptes derivats de la bonança econòmica. Perquè “és molt millor gestionar els mals del creixement que la recessió econòmica”, i sense “una economia que creix no hi ha recursos per a fer polítiques públiques per a la ciutadania”, ha subratllat.