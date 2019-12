La Copa del Món de Cervinia ha finalitzat avui amb Lluís Marín 40è, en no poder finalitzar la ronda dels vuitens de final.

Marín ha estat 40è en una cursa guanyada finalment per l’italià Lorenzo Sommariva. Avui Lluís ha entrat als vuitens de final, on no ha pogut superar la ronda en caure després d’un salt.

Lluís Marín, surfista de neu: “Sincerament, he surfejat molt bé, però he caigut a un salt. Tenia més bona línia, però al salt m’he quedat curt, potser amb el vent, però no ha sortit bé”.

Rius, 28è a l’últim eslàlom Nor-Am de Nakiska

La passada nit es va disputar a Nakiska l’última prova de la Nor-Am Cup que ha acollit aquests dies l’estació canadenca. L’eslàlom va acabar amb Àlex Rius 28è.

Rius va ser 28è amb 1.49.59, a 5.83 del guanyador, Benjamin Ritchie, que es va imposar amb 1.43.76. Rius, que en la primera mànega havia marcat el 40è temps, va millorar en la segona. Per la seva part, Xavi Salvadores, que en la primera baixada se situava 45è a 4.56, no podia finalitzar la segona mànega.

Cornella guanya i Gabriel és segon a la FIS de Baqueira

Avui s’ha disputat a Baqueira un gegant FIS amb podi andorrà en categoria masculina. Xavi Cornella ha guanyat la cursa i Bartumeu Gabriel ha estat segon.

Cornella ha guanyat una cursa en què, segons ha explicat el tècnic Nico Belcredi, ha estat correcte en la primera mànega, mentre que en la segona s’ha mostrat molt sòlid, efectuant una molt bona lectura del traçat. El segon classificat, Bartumeu Gabriel, ha aconseguit una primera mànega molt bona, segons Belcredi, tot i uns petits errors de trajectòria en la darrera secció, mentre que la segona mànega l’ha sorprès una mica i no ha arriscat suficientment.

Vila, 23ª als 10km patinadors de la Copa d’Europa

Avui s’ha celebrat la tercera prova de la Copa d’Europa de St. Ulrich am Pillersee (Àustria), amb Carola Vilaa la sortida. La fondista andorrana ha finalitzat en la 23ª plaça dels 10km patinadors.

Vila ha finalitzat 23ª amb un temps de 28.32,6, a 2.11,8 de la guanyadora, la txeca Petra Novakova, que s’ha imposat amb 26.20,8.

Laura Orgué, entrenadora: “Avui hem tingut una altra carrera molt dura per les condicions que hi havia. Ha estat plovent tota l’estona i les condicions de la pista eren pèssimes. Creiem que la Carola s’ha defensat molt bé, corrent de menys a més. Veiem que el nivell és al voltant de les20 primeres en totes les curses i creiem que polint detalls podem estar a prop del top 15 en el futur. Ara descans i entrenaments fins al principi d’any”.

