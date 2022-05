Marimbazzi Duo s’endú el Concurs Internacional Cambra Romànica més disputat

L’Associació Amics del Cambra Romànica ha organitzat el IV Concurs Internacional Cambra Romànica que ha tingut lloc aquest cap de setmana 28 i 29 de maig a l’auditori del Palau de Gel de Canillo. En total 19 grups han participat en una edició en què s’ha notat l’arribada de nombrosos grups internacionals, fent pujar el nivell de les actuacions.

El jurat ha estat format per Gerard Claret, Laia Masramon i Patrícia de No. Han volgut destacar la unanimitat en la decisió del 1r premi de la categoria avançada, que s’ha endut el grup polonès Marimbazzi Duo, i ha repartit ex-aequo el 2n i 3r premi pel gran nivell demostrat pels grups finalistes. El segon premi ha anat a mans del KamBrass Quintet, de Luzerna, i del Bòreas Ensemble, vinguts del Liceu de Barcelona. El tercer premi ha sigut també ex-aequo pel Trio Desconcierto (un trio de guitarres, amb un dels músics andorrà) i pel duo Liudmila & Kei, vingudes de Graz, Àustria. Una donació anònima ha fet que els premis ex-aequo poguessin mantenir el valor inicial del premi.

La categoria base l’ha guanyat el Quintet Oriol Martorell, un grup de joves músics estudiants al conservatori barcelonès del mateix nom, i una de les seves components d’origen Alt-Urgellenc. El segon premi ha recaigut en el quartet de corda Freyja Quartet, del conservatori de Badalona i sota la tutela del professor Ricardo del Fresno.

La fase final ha estat seguida en directe pel canal de Youtube de l’associació per unes 700 persones així com les fases anteriors, que es podran recuperar al mateix canal. Tots els participants han volgut agrair l’organització del concurs i l’oportunitat per posar-se a prova. El jurat ha ofert, en finalitzar, els comentaris musicals als grups que ho han sol·licitat.

L’organització destaca les nombroses inscripcions de la categoria avançada, fet que ha implicat una gran pujada del nivell musical ofert pels grups. El jurat ha tingut molt complicada la tria els guanyadors com demostra l’atorgament de 2 ex-aequos. El grup guanyador, dos joves polonesos que han conduït durant dies per portar els seus instruments de percussió fins a Canillo, ha meravellat als assistents, enduent-se’ls cap a la màgia musical que han sabut crear i que no entén de fronteres ni idiomes.

L’associació agreix especialment al Comú de Canillo i al Palau de Gel les facilitats rebudes per organitzar un esdeveniment d’aquestes característiques. També agraïm al Govern d’Andorra el seu suport i implicació amb la cultura musical andorrana i als socis de l’associació que fan possible totes les activitats.