Títol: Marieta de l’Ull Viu

Autor/a: Maria Petit

Pàgines: 192

Editorial: univers

Sinopsi:

Un testimoni honest i ple d’humor sobre el camí de superació que va haver de seguir una noia de disset anys després de quedar-se cega.

Amb disset anys, la vida de la Maria Petit va canviar per sempre. Un accident de moto en va ser el punt d’inflexió: va perdre la vista però no les ganes de viure.

Deu anys després, decideix explicar les moltes aventures i anècdotes que li han succeït des d’aleshores. Perquè està clar que estar cega no li ha impedit continuar fent bogeries, provar coses noves o ser feliç.

Més enllà de la seva historia de superació, aquest llibre ens demostra com perdre la vista no va aconseguir aturar la Maria Petit i les seves ganes de continuar vivint aventures: com fer atletisme o pujar l’Aneto.

