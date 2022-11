Mariana, un curt amb segell andorrà focalitzat en el maltractament a la immigració i l’abús sexual

Aquest dilluns, 7 de novembre, es projectarà a Castelló el curtmetratge “Mariana”, una cinta de 13 minuts que compta amb una subvenció del Govern i que té en l’andorrana Maria Caminal la seva directora i guionista. El curt es projecte a terres valencianes perquè ha estat seleccionat entre uns 300 projectes per la secció de Castelló d’Amnistia Internacional. Junt amb el treball de Caminal se n’han seleccionat 12 més que es podran visionar dilluns vinent a Castelló, a les 19 hores.

“Mariana” és una història inspirada en fets reals, escrita i dirigida per l’andorrana Maria Caminal que critica el maltractament a la immigració i l’abús sexual a les dones en un entorn laboral i trenca els estereotips de la figura de la dona establerts de les nenes.

Protagonitzat per Nacho Guerreros (La que se avecina), Victoria Santos (Vis a vis, La casa de Papel) i Jasmine Serra. En format curtmetratge, ha estat subvencionat pel Govern d’Andorra l’any passat i, actualment, que es troba en distribució, acumula un total de 3 seleccions; a Castelló, la Rioja i Portugal. La selecció més recent de “Mariana”, entre 297 curtmetratges més, pertany a Amnistia Internacional, i el pròxim dilluns 7 de novembre es projectarà a Castelló. Com a dada, Maria Caminal, forma part del 24% de dones que han presentat projecte en aquest certamen.

“Mariana” representa totes les dones que han estat forçades a viure una vida plena d’obstacles, amb pocs recursos, però amb un gran valor per a tirar endavant. El sistema social ha creat un patró que es repeteix a moltes dones; que cuiden soles dels seus fills i filles, sense ajuda i se les obliga a passar per situacions inimaginables per a sobreviure cada mes. Amb una gran càrrega de responsabilitat, pateixen per dintre, en silenci. I callen. Fins ara.

Sobre la directora:

Maria Caminal és una jove andorrana que ha estudiat cinema i s’ha especialitzat en producció, guió i direcció. Ha obtingut diversos premis, el més recent als Premis Castellitx al 2021, Rosa d’Or de la Pau a Millor Guió de Curtmetratge d’Algaida, Mallorca amb “Lucía” co-escrit amb Fran Menchón, guionista de “El páramo” de Netflix.

Actualment, està treballant en la seva carrera i vol explicar històries protagonitzades per dones mitjançant el cinema. Donar visibilitat a totes les dones que no han estat i no són escoltades. De cara a l’any vinent, està preparant l’estrena oficial del curtmetratge “Mariana” a Andorra.