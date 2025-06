Marc Rossell pren possessió del càrrec de ministre de Funció Pública i Transformació Digital

Xavier Espot i Marc Rossell ja ministre (SFGA)

La sala dels emissors de Ràdio Andorra ha estat l’escenari escollit per a l’acte de jurament de Marc Rossell Soler com a nou ministre de Funció Pública i Transformació Digital. El fins dimecres passat secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions s’incorpora al gabinet de Xavier Espot amb un nou ministeri, el 12è, amb el repte “d’impulsar i motivar una nova etapa en la modernització de l’Administració, la digitalització dels serveis públics i la gestió dels recursos humans al servei del bé comú”. Així s’ha expressat el cap de Govern durant l’acte celebrat aquest migdia, que ha comptat amb la resta dels ministres, autoritats, familiars i amics.

Xavier Espot ha agraït el compromís, vocació de servei i valentia del nou ministre, per a afrontar la digitalització “d’una Administració moderna, transparent i eficient” i pilotar, en els propers dies, les reunions amb els sindicats de la funció pública per a iniciar el diàleg per la revaloració dels salaris, l’aplicació de la nova avaluació de l’acompliment i la implementació del reglament de la carrera professional.

El nou ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha expressat la voluntat de posicionar el ciutadà al centre de l’administració contribuint a millorar-ne l’eficiència i garantir la qualitat del servei.

L’acte ha finalitzat amb la fotografia de composició del nou gabinet ministerial de Xavier Espot, ja amb Marc Rossell com a nou ministre, a l’exterior de Ràdio Andorra.