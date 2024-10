Marc Rossell intercanvia sinergies en matèria d’infraestructures digitals i telecomunicacions amb el seu homòleg espanyol

Antonio Hernando i Marc Rossell (SFGA)

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell –acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega– s’ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el seu homòleg espanyol, Antonio Hernando, per a explorar noves vies de col·laboració en àrees clau de la transformació digital, incloent-hi les infraestructures digitals i les telecomunicacions. Aquesta és la primera trobada entre els dos representants, després del recent nomenament d’Hernando com a secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals d’Espanya.

Rossell i Hernando s’ha felicitat per les bones relacions i treballs conjunts que ja es duen a terme entre els dos països en matèria de ciberseguretat, així com en matèria d’infraestructures de telecomunicació. Els convenis signats en aquestes matèries amb Espanya han permès generar sinergies i un bon intercanvi d’experiències que han servit per a millorar la relació entre les agències de ciberseguretat per a reforçar la seguretat en l’entorn digital.

Encara en matèria de seguretat i ús de noves tecnologies, els dos representants han compartit la necessitat de continuar avançant per a estudiar la possibilitat que els dos països puguin cooperar per a desenvolupar models que tinguin en compte l’ètica i la inclusió en l’espai digital. Rossell ha destacat la voluntat de realitzar durant el 2025 un intercanvi per a reforçar la relació entre les empreses espanyoles i andorranes, amb un enfocament en la transformació digital de pimes i la implementació de solucions d’intel·ligència artificial (IA) o altres serveis digitals. Així mateix, els dos països estan explorant oportunitats de col·laboració en projectes conjunts de transformació digital de l’administració i el desenvolupament de l’ús de la IA aplicada a serveis públics.

Un altre dels temes centrals de la reunió ha estat la coordinació en matèria d’infraestructures de telecomunicacions, especialment pel que fa a la gestió de les freqüències transfrontereres. Aquesta trobada segueix la línia de cooperació establerta per a la coordinació d’ús de les freqüències FM, 2G, 3G, 4G, i 5G per a minimitzar interferències i garantir una connectivitat fiable a les zones frontereres.

Per altra banda, Rossell i Hernando han abordat la importància que la digitalització vagi acompanyat del benestar digital i la capacitació en habilitats digitals. Per aquest motiu han mostrat la voluntat de col·laborar per a impulsar formacions en habilitats digitals per a oferir capacitació especialitzada per a professionals de diferents sectors, incloent-hi IA i ciberseguretat, per a garantir que tant Espanya com Andorra disposin d’una mà d’obra ben preparada per als reptes tecnològics futurs.

Finalment, i en el marc del Fòrum digital que Andorra va acollir el 2024 sota el paraigua de l’espai iberoamericà, Rossell ha exposat les possibles temàtiques del proper fòrum. La voluntat és que puguin anar vinculades amb els serveis digitals, amb especial èmfasi en IA i pimes. El fòrum pot servir de plataforma per a mostrar casos d’ús d’IA, intercanviar bones pràctiques i generar aliances empresarials que accelerin la digitalització de les pimes.

De fet, es preveu que aquesta tarda de dimecres Rossell es reuneixi amb el director coordinador de l’Espai Iberoamericà del Coneixement, Fèlix Garcia Lausin. En la reunió també es tractaran les possibles temàtiques del nou fòrum i intercanviaran, en el marc de la cooperació iberoamericana, sobre els aspectes digitals i particularment sobre la carta iberoamericana de principis i drets en entorns digitals.





Conferència sobre tecnologia innovadora i geoespacial

De forma paral·lela a la reunió de treball, Rossell, juntament amb el director del Departament de Transformació Digital, Miquel Haro, ha participat en la sessió plenària de la conferència impulsada per Esri Espanya sobre tecnologia innovadora i geoespacial. Marc Rossell ha pogut exposar l’experiència d’Andorra en relació amb tot el ventall de projectes desenvolupats àmbits tan diversos com l’habitatge, el medi ambient, l’agricultura, la salut i el comerç.

A més, un equip tècnic també ha participat en l’esdeveniment Madrid Tech Show, on s’ha presentat el projecte en curs de cartera digital que el Govern està desenvolupant i que permetrà facilitar la identificació en línia de la ciutadania, així com disposar de forma electrònica i segura de les targetes d’identificació de país.