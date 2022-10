Marc Font guanya l’Enducross de Beixalís, amb el mundial de Hard-Enduro a la vista

Marc Font (PRO), Jordi Morera (EXPERT) i Ruben Alves (65cc), es van proclamar vencedors de la quarta cita del calendari del Campionat d’Andorra d’Enducross, disputada a Beixalís – la Massana. La prova, organitzada pels membres del Moto Club les Valls, va estar marcada per una inscripció molt reduïda degut, segons els responsables del moto club: “A la impossibilitat de seguir el campionat de manera regular des de l’inici. Els pilots de fora, assidus a les competicions andorranes, aquesta temporada no s’han desplaçat.”

Traçat d’1 km, molt variat i amb obstacles de tota mena

El terreny de l’antic abocador de Beixalís (la Massana) va ser la base on els organitzadors van preparar un espectacular recorregut d’1 km, en el qual es van barrejar una gran varietat d’obstacles. Alguns de naturals, com a entrades en la zona boscosa adjacent al terreny i altres d’artificials, en aquest cas, passos sobre pedres soltes i arbres tallats. Els comentaris al final de la prova eren una evidència que el traçat havia estat del grat dels pilots.

La climatologia va ser la cara, mentre que la inscripció va ser la creu de l’Enducross de Beixalís

La neu que en les últimes jornades ja ha fet acte de presència a les muntanyes d’Andorra, feien preveure una matinal de carreres amb fred i difícil de suportar per a tots els presents en l’Enducross. La realitat va ser ben diferent, sol i ambient estiuenc van ser el que es van trobar els que es van desplaçar a la Collada de Beixalís. Quant a les inscripcions, les pitjors previsions es van complir. Al final van ser sis els pilots els que van disputar la prova.

Marc Font no va donar cap opció als seus rivals

En les dues mànegues (20’ cadascuna), Marc Font va dominar totes dues carreres de principi a fi. El seu germà Miquel va ocupar la segona posició de la categoria PRO, malgrat els problemes mecànics que va haver de superar durant tot el matí.

Entre els EXPERT, també es van disputar dues proves calcades. El debutant a Beixalís, Jordi Morera, va posar distància respecte als seus rivals des de l’inici. Les posicions van quedar definides en les primeres voltes de cada mànega.

Ruben Alves, molt al seu pesar, va haver de rodar en solitari en les dues mànegues de 10’ programades per als més joves. Al final assegurava: “Quan vaig amb moto sempre ho passo bé, però vaig trobar a faltar els rivals.”

El guanyador a Beixalís, amb el mundial de Hard Enduro en ment

Marc Font que abans de l’estiu ja va tenir actuacions destacades en la Red Bull Erzbergrodeo (Àustria) i en la Red Bull Erzbergrodeo (Itàlia), les dues puntuables per al Campionat del Món de Hard Enduro, tancarà la seva participació en aquest certamen tan exigent disputant, el pròxim cap de setmana (dies 7,8 i 9), la 24MX Hispània, que tindrà com a nucli central la localitat d’Alto Campoo (Palència).

Sense cap dubte la matinal de Beixalís li haurà servit a Font, com a preparació de la prova palentina. Aquestes eren les seves paraules: “M’ha servit sobretot perquè dilluns passat em vaig lesionar un genoll i no tenia del tot clar que estigués en condicions de pilotar sense molèsties. Avui m’he provat i no em molesta. És a dir, que tot en ordre per a iniciar el desplaçament a Alto Campoo i molt motivat per a seguir en línia ascendent en competicions de gran nivell del Hard Enduro.”

La data prevista per a l’últim meeting del Campionat d’Andorra d’Enducross és el 13 de novembre. Queda per confirmar l’escenari on se celebrarà.