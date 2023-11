Marc Font, 5è en el Campionat d’Espanya de Hard Enduro – Elit Sènior

En primer terme, a la imatge, el pilot de Hard Enduro, Marc Font (FotoEsport)

Marc Font va completar la seva participació en el Campionat d’Espanya de Hard Enduro en una meritòria cinquena posició després d’acabar de manera regular en el top10, les cinc proves disputades. El resultat a destacar del campionat va ser, sens dubte, el podi (3a posició) aconseguit en la prova d’Oviedo. A més, es pot considerar un resultat excel·lent, ja que només va ser superat per dos pilots que han estat durant tota la temporada en la lluita pel triomf en proves del mundial de l’especialitat, Teodor Kabakchiev i Mario Roman. Cal destacar, que el pilot búlgar, al final, es va coronar campió d’Espanya de l’especialitat.

El pilot de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), malgrat reconèixer que un cinquè lloc és un bon resultat, es mostra autocrític. Aquesta era la seva valoració: “L’objectiu a l’inici de la temporada era el podi i no l’hem assolit. Encara que també és cert que un top5 és per a estar content, sobretot, per haver superat la recta final del campionat sense estar al 100% físicament”.





La lesió de clavícula marca el final de temporada

Font va iniciar el certamen situant-se en la setena posició tant en la prova de La Clua (Oliana) com a Cantoria (Almeria). A continuació, el tercer lloc en l’esmentada prova d’Oviedo, es va produir el salt qualitatiu necessari per a continuar aspirant al podi final.

A Ourense el pilot andorrà, va aconseguir salvar “els mobles” malgrat un cop de calor que el va deixar KO per moments. Se’n va anar d’A Peroxa amb una novena posició, que complicava el seu objectiu final, però les seves possibilitats de complir l’objectiu continuaven latents.

Amb l’inici del mundial de l’especialitat, el certamen espanyol va quedar en standby fins a mitjans d’octubre. En aquest espai de temps, Font, va participar en competicions del mundial i va seguir un pla d’entrenament que li permetés mantenir el millor to físic de cara al HE d’Almedina.

Precisament en una d’aquestes proves d’entrenament, en concret en una cursa de motocròs, Marc va patir una caiguda que el va portar directe al quiròfan, a causa d’una lesió a la clavícula dreta. Es va operar i no va perdre un segon a reiniciar la preparació, la fita era arribar el millor possible a l’última cita del calendari espanyol de Hard Enduro.

Es va presentar a Almedina (Ciudad Real) amb la motivació necessària per a estar entre els millors, però físicament no recuperat del tot. Va poder completar la carrera, encara que la novena posició aconseguida només li va servir per a mantenir el cinquè lloc en el Campionat d’Espanya, a només 1 punt del quart lloc.

Després del top5 en el certamen espanyol i d’haver puntuat a les proves de Sèrbia i Àustria del mundial, la pregunta en òbvia, el 2024?: “Per a aprofitar l’experiència acumulada enguany, m’agradaria repetir en tots dos campionats amb objectius més exigents. A partir d’ara, a més de continuar entrenant, aconseguir l’ajuda necessària per a afrontar l’ambiciós projecte del 2024, serà l’objectiu”.