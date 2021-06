Marató de vacunació sense cita prèvia a la Seu

El Departament de Salut de la Generalitat impulsa demà dijous a Tremp i divendres a la Seu d’Urgell dos jornades de vacunació sense cita prèvia. Estan dirigides a persones que pertanyin a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) on té lloc l’acció, d’entre 40 i 69 anys (1981-1952) que no hagin rebut cap dosi del vaccí, no tinguin cap cita programada i no hagin passat la Covid-19. Les persones interessades en vacunar-se sense cita prèvia s’hauran de presentar al punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu. En tots dos casos serà la vacuna monodosi Janssen.

Així, a Tremp tindrà lloc demà dijous al CAP del municipi, de 19.00h a 20.00h. Serà la primera vegada que es faci una acció d’aquest tipus a la capital del Pallars Jussà.

A la Seu d’Urgell serà divendres, de 16.00h a 19.00h, al mòdul del CAP, al costat del centre cívic. La capital de l’Alt Urgell ja va celebrar una primera marató l’11 de juny, destinada a persones a partir dels 50 anys, en una iniciativa que va proposar l’equip de l’ICS de la ciutat. Hi van participar 78 persones, tot i la forta pluja que va caure durant tota la tarda. Precisament l’èxit d’aquesta primera convocatòria ha estat el que ha animat a organitzar-ne una segona.