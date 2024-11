Màquines biotrituradores per al jardí i l’hort

Una màquina biotrituradora en una zona d’horts (Agrocultura)

Les màquines biotrituradores serveixen per a triturar les restes de collites, podes, fulles, etc., i fer-ne compost. Per tant, si per cas tens la sort de disposar d’un jardí o bé d’un hort, aquest article et pot interessar. D’una banda, són ginys molt útils i, de l’altra, pots reaprofitar les restes per a fer compost. Autèntica economia circular a casa. Ha de saber que al mercat hi ha, principalment, tres tipus de biotrituradores:

• Helicoïdal: És ideal per a branques més o menys de fins a 3 cm de diàmetre. A més de tallar les branques, les pot esmicolar per a aconseguir així un millor compostatge, ja que els microorganismes s’hi infiltren millor. Les helicoïdals fan passar pràcticament elles soles les branques sense haver-les d’empènyer cap avall, més o menys com les de fresa.

• Fresa: És apta per a branques de més de 3 cm. Talla i estella la fusta per a aconseguir el mateix efecte que l’helicoïdal, i té un cargol d’ajustament perquè pugueu ajustar el tall depenent de si la branca és verda o no, i d’aquesta manera es millora el rendiment. Però, heu de tenir en compte que no serveix per a material herbaci.

• Disc: És perfecta per a tallar fulles i branques verdes, però és la menys recomanable per a compostar branques. Produeix talls rectes sense estellar la fusta, de forma que es triga més a compostar. Té l’inconvenient que heu d’anar empenyent les branques cap a dins i que el gruix de les branques que talla és menor. A més, cal esmolar de tant en tant les ganivetes dels discos.