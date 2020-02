Aquestes darreres setmanes la ciutat comtal s’ha tornat a convertir en la capital de la moda internacional de la mà de la 25 edició de la 080 BCN Fashion. A nosaltres ens encanten les tendències de moda, però no ens desviarem del nostre objectiu! En les desfilades de les 24 marques d’aquesta edició hem vist moltes tendències beauty, gràcies als artistes de maquillatge i perruqueria. Nyx Cosmetics s’ha encarregat de realitzar els makeups, mentre que Raffel Pages i Redken formen el binomi de l’art del cabell en l’esdeveniment. Descobrim com ha estat la mescla amb tres exemples de looks.

Els aliats beauty de la 080 BCN Fashion

Redken i Raffel Pages es tornen a unir en la 080 Barcelona Fashion per a crear looks que casin de manera ideal amb els estilismes presentats en aquest esdeveniment. La tècnica i la direcció de Soledad Rebollar, Redken Ambassador i Alicia Barón, Special Trainier s’han aliat per a transmetre amb el joc del cabell els valors de les col·leccions.

En el sector de maquillatge Nyx torna a repetir com maquillador oficial. Així l’equip de professionals dirigit per Silvia Pellissa conjumina en les possibilitats que ofereix la cosmètica per a traslladar els valors del teixit al rostre.

Tres looks de la 080 BCN Fashion



Maite by Lola Casademunt

La mescla de volums i matèries tecnològiques ha estat la protagonista de la col·lecció de Maite by Lola Casademunt inspirada en els anys vuitanta. Per a encarnar l’atreviment milanès i la sofisticació parisenca, l’equip de Nyx dissenya un look centrat en la mirada, gràcies a un subtil eyeliner inferior. Pel que fa al cabell, l’equip de Raffel Pages trasllada a la passarel·la una actualització d’un look dels 50, que evoluciona en un estil dels 70: un pentinat amb ratlla al costat (molt marcada), deixant a l’altre suaus ones desfetes.

Love Binetti

Encarnar la dona empoderada és el repte que planteja la col·lecció presentada per la signatura americana Love Binetti, que fusiona els estampats amb l’androgínia i les formes dels vuitanta amb la paleta moderna escandinava. L’equip de Raffel Pages materialitza el poder femení en looks com aquest amb cinc trenes d’arrel que conformen tres monyos baixos amb els caps sobrants. Aquest look de Nyx il·lumina suaument el rostre amb highlighter en el llagrimal i emmarcant la mirada amb ombres subtils i molt afavoridores per a qualsevol estilisme.

Menchen Tomás

La mescla explosiva de colors i estils regna en la col·lecció de Menchen Tomás que emana de l’efervescència cultural i social del Manhattan dels setanta. Aquest semi recollit amb cardat prominent encaixa perfectament amb l’estil de la proposta i amb el look dissenyat per Nyx. El maquillatge té com a principal focus d’atracció la mirada, emmarcada en l’eyeliner, mentre que el cutis llueix uniforme i ple de lluminositat

Per bellezactiva.com