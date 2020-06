Maquilla’t segons la forma de la teva cara: tips de maquillatge per a rostres triangulars

Sabem que són molt interessants els articles amb directrius clares de makeup segons faccions, així que continuem amb la sèrie. Després de repassar els tips per a cares allargades i quadrades, avui abordem de manera conjunta dos tipus de morfologies facials. Els tres vèrtexs, del dret i del revés. No et perdis els tips de maquillatge per a rostres triangulars.

Triangular VS Triangle invertit

Claus de maquillatge per a rostres triangulars

Com explica el maquillador professional Lewis Amarante, amb un corrector més fosc o amb una base de pigment més alt, s’ha d’ombrejar el centre de la barbeta i els laterals del front, en un joc de llums i ombres per a compensar els volums. L’il·luminador és clau en la templa i en els pòmuls per a dotar de llum el rostre i suavitzar la combinació de faccions. També pots emprar pols de sol per a ombrejar certes zones. El coloret s’ha de «col·locar» realitzant cercles en la part alta del pòmul amb l’objectiu d’endolcir les faccions.

En la mirada pots optar per unes pestanyes llargues i fosques, que donin profunditat a uns ulls amb les parpelles tenyides de tons suaus. Les celles rectes no són especialment afavoridores en aquest cas. Al contrari, com a aposta Halle Berry, treballa les celles amb formes rodones

Atreure l’atenció dels llavis amb tons nude és una bona decisió en aquest cas. Juga amb les tonalitats suaus i empra un llapis per a definir el contorn i omplir de volum el teu somriure.

Claus de maquillatge per a rostres cor

Amb la mandíbula afilada i el front ample, el gran repte del joc d’equilibris en aquests rostres és distreure l’atenció del front. Com en el cas anterior, empra bronzejador, una base més fosca o un corrector per a crear ombra en les aletes del nas, al llarg de les temples o en la zona inferior del mentó. També has de jugar a accentuar els pòmuls alts i donar un to de color a les galtes.

Pel que fa als ulls, el recomanable és apostar per ombres suaus, fins i tot creant l’efecte «smokey eyes», però atenuant el contrast entre pigments. Les pestanyes llargues i ben treballades seran les protagonistes d’una mirada, emmarcada en unes celles amb forma arrodonida. Així ajudaran a crear una sensació oval en el rostre.

I els llavis? Utilitza un labial que ressalti, per a dirigir l’atenció cap al somriure (en comptes de la mandíbula, especialment afilada).

Alguns aliats molt interessants…

SOS Primer, de Clarins. Disponible en dos tons (08 Rosy Gold Pearls o 09 Amber Pearls), aquest cosmètic de reflexos perlats rosats o ambres proporciona al rostre un bany delicat de sol. La seva textura fina i súper lleugera garanteix la total hidratació de la pell, que respira i està protegida dels efectes nocius de la contaminació. El seu preu: 33,50€.

The Bronzing Powder, de la Mer. Realçar contorns i il·luminar són les dues grans utilitats d’aquest cosmètic que presenta un tacte vellutat. El resultat és un bronzejat lluminós. Es recomana aplicar amb la brotxa The Powder Brush per a difuminar les àrees donant un acabat natural de bronzejat. El seu preu: 80€.

Stick Corrector Amarillo, d’Eau Thermale d’Avène. Aquest cosmètic és ideal per a camuflar les imperfeccions de tons blavosos, venes o per hematomes). La seva fórmula presenta protecció UV (SPF 20 ) és de llarga durada i resistent a l’aigua i a la suor. El seu preu: 16.38€.

Máscara Eccentrico, d’Armani Beauty. Aquesta màscara de llarga durada proporciona unes pestanyes llargues i negres gràcies a un raspall de pues separades. Sense escates ni aglomeracions, la mirada desprèn profunditat i intensitat. El seu preu: 34€.

Magic Gloss, de Camaleon Cosmetics. Aquest gloss permanent en rosa adquireix un to lluminós i intens en el somriure. Els llavis mostren una profunda nutrició i volum amb aquesta fórmula, que presenta un actiu format de tripèptid (que protegeix de les agressions externes) i àcid hialurònic. El cosmètic també conté oli de rosa de mosqueta (molt regenerador), l’oli de llavor de raïm (els àcids grassos essencials del qual reparen i regeneren la pell fina dels llavis) i vitamina E. El seu preu: 6,95€.

Per bellezactiva.com