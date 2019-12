Eliminar o emmascarar la suor és un dels grans reptes diaris de la cura personal, sobretot per la mala olor que genera. No podem evitar que el nostre organisme, en el seu afany de regular la temperatura corporal, transpiri a través de les glàndules sudorípares, però sí que podem combatre’l amb l’opció més adequada per a la nostra pell. A continuació et revelem la diferència entre un desodorant i un antitranspirant, i repassem les tipologies presents en el mercat. No t’ho perdis!

Desodorant o antitranspirant?

Els desodorants emmascaren la mala olor de la suor amb fragàncies o aromes agradables, però no redueixen la quantitat. La seva eficàcia es pot allargar fins a 12 hores (es recomana aplicar almenys una vegada al dia).

emmascaren la mala olor de la suor amb fragàncies o aromes agradables, però no redueixen la quantitat. La seva eficàcia es pot allargar fins a 12 hores (es recomana aplicar almenys una vegada al dia). Els antitranspirants, en canvi, eviten la transpiració, bloquejant el conducte sudorípar, de manera que no necessiten ni aromes ni fragàncies. Si que aconsegueixen reduir la suor fins a un 40% amb l’ajuda de l’alumini que aconsegueix formar un tap gelatinós en entrar en contacte amb la suor de la pell. Els antitranspirants s’han enfrontat als rumors que vinculen l’alumini d’aquests productes amb el càncer de mama, encara que nombrosos estudis l’han descartat. La seva efectivitat es pot allargar fins a cinc dies.

Un exemple d’antitranspirant és Perspirex Strong, de Perspirex. Especialment concebut per a persones amb greus problemes de sudoració, aquest article d’higiene personal proporciona una gran seguretat als usuaris. Conté clorur d’alumini, reconegut com un gran inhibidor de la suor i garanteix una sequedat que es pot estendre fins a 5 dies. S’elimina amb la renovació de la pell.

Tipus de desodorants

Per a enfrontar el control de la suor de la millor forma és imprescindible conèixer les nostres necessitats. Quin és el tipus de desodorant més adequat per a tu?