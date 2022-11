Mantenir-se en forma practicant l’Snowscoot

L’Snowscoot va ser creat a França en 1992 per Franck Petoud, per la qual cosa podem parlar d’un esport relativament jove i poc practicat a la resta de països. L’Snowscoot és un instrument a cavall entre un patinet, una bici BMX i el snowboard i encara que és aconsellable tenir un cert coneixement previ d’esquí, no és imprescindible i els experts asseguren que és més fàcil d’aprendre que aquest. No totes les estacions d’esquí permeten la seva pràctica per temes de seguretat, de les quals destaquen Boi Taull, Vallnord, la Molina o Vallter 2000.

L’equipament per a practicar-ho és similar a la de l’esquí excepte per les botes, que poden ser de qualsevol mena sempre i quan siguin impermeables i de canya una mica alta per a impedir que la neu pugui entrar dins el peu i acabi resultant incòmoda.

L’Snowscoot està format per un manillar similar al d’una bici i dues taules de snow substituint a les rodes. La primera taula una mica més curta que la segona, que és la que proporciona l’estabilitat. Els peus van sobre una plataforma, però no estan subjectes i, per tant, poden moure’s lliurement i fins i tot deixar-se anar per a poder fer salts i altres moviments.

Per a girar, n’hi ha prou amb inclinar-se del costat al qual es vol girar, i per a frenar cal derrapar igual que es fa amb l’snowboard o l’esquí.

L’snowscoot pot arribar als 120 quilòmetres per hora. Sense dubte, una manera molt divertida per a lliscar per la neu i apte per a tota la família. I, òbviament, és molt recomanable per a estar en forma perquè s’estimula totes les parts del cos.