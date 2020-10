Mantenir-se en forma i activar la circulació

Segons paraules de Steven Gallo (famós nutricionista novaiorquès), el millor exercici per a mantenir-te en forma i activar la circulació és estirar-te de 3 a 4 minuts en despertar, i moure braços i cames quan camines 20 minuts diaris.

Segur que aquest és un consell que més d’una persona adorarà i més a les quals no els agrada anar al gimnàs, fer aeròbic o aixecar pesos, però no deixa de ser cert.

En el llit podem fer molts exercicis, com ara flexionar les cames, i pujar i baixar-les 6 vegades o moure els malucs d’un costat a un altre. A internet hi ha molts exercicis per a practicar-hi que poden servir-te d’inspiració i ajuda.

Després, ja dempeus, pots estirar els braços com si volguessis tocar el sostre, doblegar la cintura d’un costat a un altre, apujar i abaixar el cap i després moure-la d’un costat a un altre.

Recorda també caminar vint minuts diaris a un pas lleuger i després, torna a realitzar estiraments. A part de mantenir-te en forma i activar la circulació, amb aquests exercicis, segur que anirà augmentant la teva flexibilitat dia rere dia.

Per consejosdebelleza.com