Mantenir el forn net és així de fàcil

A vegades per la falta de temps se’ns complica netejar la llar i més encara els electrodomèstics. Entre ells, el forn és el més oblidat. Per a evitar neteges profundes, compartim com fer un manteniment recurrent, i senzill, amb productes casolans.

Bicarbonat de sodi. Serveix per a moltes feines de casa. Barreja’l amb aigua, deixa’l reposar, elimina les restes de menjar que han quedat en el forn, posa la barreja en la superfície del forn i deixa-la actuar per uns minuts, i frega amb un drap per a remoure els residus. El greix desapareixerà i es veurà brillant.

Vinagre. És un potent desgreixador que el pots utilitzar barrejat amb aigua o sol. Tot dependrà de la quantitat de greix que tingui el forn. Es recomana que l’apliquis quan el forn encara estigui calent, així el greix no s’assecarà i el podràs treure d’una manera més fàcil. Distribueix en tota la zona, espera uns minuts i retira amb un drap fent moviments forts per a treure la brutícia.

Llimona. És un potent desinfectant i per a netejar el forn és una gran opció. A més d’eliminar el greix també t’ajudarà a posar fi a les males olors. Només has de barrejar aigua amb el suc d’una llimona i la seva pela. Escampa’l en el forn i deixa que vaig actuant. Ara, neteja’l i llest. És preferible que ho facis amb el forn calent. Veuràs com no queda rastre ni del greix ni de les olors desagradables.

Per Tot Sant Cugat

Font: ivirhogar.republica.com