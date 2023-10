Manteniment i cura de les aixetes del bany

Dues piques de bany amb sengles aixetes (iStock)

Les aixetes de bany són un element indispensable en aquest espai, a més de convertir-se, en molts casos, en elements decoratius. La seva durabilitat, a més de la qualitat dels materials, depèn de la cura que se’ls doni. Per aquesta raó, és recomanable netejar-les i assecar-les després de cada ús. Així evitaràs l’acumulació de residus, taques i corrosió.

Per a la neteja externa, necessitaràs un drap humit o una esponja suau i una mica de sabó neutre. Evita químics i productes abrasius que danyen la superfície. Si vols una solució una mica més casolana i evitar riscos, el vinagre blanc o la llimona són una excel·lent opció per a la neteja i amb la seguretat que no afectaran l’estètica de l’aixeteria.

La neteja interna és una mica més complicada, però necessària com l’externa. Per a això, és fonamental netejar els filtres per on circula l’aigua, ja que aquesta pot portar impureses que acaben per afectar el funcionament de l’aixeta.

Hauràs de descaragolar la clau i esbandir-la amb aigua per a així eliminar qualsevol acumulació de residus. Per a un millor resultat, submergeix el filtre en una solució d’aigua calenta i vinagre blanc durant alguns minuts i després, amb un raspall, treu els residus que queden.

Ja veus que mantenir les teves aixetes en excel·lent estat, prolongant la seva vida útil i garantint un funcionament eficient en la teva llar, és molt senzill.





Per republica.com/vivirhogar