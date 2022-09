Manifestació pel dret a avortar, aquest dimecres a les 19h

Stop Violències Andorra ja fa setmanes que va anunciar a través de les seves xarxes socials que, aquest dimecres, dia 28 de setembre, convocava una manifestació per a reivindicar el dret de la dona a avortar. La concentració dels manifestants està prevista per a les 19 hores d’avui dimecres, a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella.

L’associació feminista lamenta i critica que al Principat hi hagi un immobilisme total per a poder avançar en “drets tan bàsics” com que les dones puguin decidir sobre el seu propi cos. Stop Violències manifesta que “el Bisbe Vives demana que es mantingui l’Andorra de fa 20 anys” i també critica a les xarxes que no es pugui avortar, fins i tot, “en el cas que una menor sigui violada”.