Manifestació a favor del dret a l’avortament a Andorra

Ho van dir i ho han fet una vegada més. Diferents col·lectius feministes han participat aquest dimecres, dia 28 de setembre, en la manifestació que reivindicava els drets de les dones i, en especial, el dret a l’avortament. La concentració estava programada a la plaça de la rotonda d’Andorra la Vella i, d’allà, les persones que hi han pres part han anat desfilant amb pancartes i amb proclames a favor del gènere femení.

La manifestació estava organitzada per Stop Violències Andorra i ha comptat amb mig centenar de participants. Entre aquests, persones ben reconegudes a nivell social com, Elisa Muxella, presidenta de l’Institut de Drets Humans d’Andorra. A la plaça Coprínceps s’ha llegit un manifest i hi ha hagut més crits reivindicatius.

No ha mancat el reconeixement per a les dones de l’Iran que lluiten pels seus drets i que estan sent reprimides pel seu govern. En aquest sentit, s’ha dit que al Principat també hi ha maneres subtils de reprimir les dones.

Vanessa Mendoza, que és la presidenta d’Stop Violències Andorra ha pres la paraula i, entre d’altres, ha recordat com, al Principat, les lleis no estan al costat de les dones. Recordava, a més, que a causa de les seves reivindicacions pesa sobre ella la possibilitat d’enfrontar-se a quatre anys de presó i una multa econòmica de milers d’euros per part del Govern.

Vanessa Mendoza ha fet una crida als homes perquè és necessària la seva col·laboració en aquesta lluita. Ha dit que les dones necessiten que els homes siguin altaveu dels seus drets.