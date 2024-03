Unes ungles ben cuidades i saludables (Belleza Activa)

La primavera ja és aquí i, amb ella, arriba una nova ona de tendències en manicures que prometen omplir les nostres mans de frescor i sofisticació. En aquesta temporada, la subtilesa és la protagonista, amb estils que destaquen per la seva delicadesa i elegància, ressaltant la bellesa natural de les nostres ungles. Pren nota d’aquestes 5 propostes de manicures per a primavera 2024!

1. Baby french

Una versió renovada de la clàssica manicura francesa, amb una línia més fina i delicada, ideal per a les que busquen un look femení i romàntic. Pots optar per la combinació habitual blanc/nude o personalitzar la teva manicura pintant la línia en tons pastel com el rosa, el lila o el blau cel.

2. Soap nails

En la línia de la tendència No Make Up, les soap nails creen un efecte translúcid i nacrat que imita l’aspecte d’un sabó. “Per a recrear l’aspecte net i l’efecte ultrabrillant de les soap nails o ungles de sabó, utilitza un esmalt nude d’efecte cremós i lletós (o un rosa empolsat gairebé transparent) i un top coat. Però abans d’aplicar l’esmalt, el pas essencial per a lluir unes ungles netes i cuidades és la preparació”, revelen els manicuristes de Druni, que aconsellen acabar “amb l’aplicació d’un oli vegetal nutritiu, com el d’ametlles dolces.”

3. Centellejos brillants

Un toc de lluentor mai està de més, encara que sigui en una manicura minimalista. Pots afegir petits strass, glitter o perles a les teves ungles per a donar-li un toc festiu al teu look, tant ressaltant algun dit en concret com creant patrons personalitzats.

4. Coquette-mania

Ja explicàvem fa alguns dies que la tendència coquette està a tot arreu. Doncs bé, les manicures per a la primavera 2024 no són una excepció. Una tendència inspirada en una estètica romàntica, dolça i divertida, en la qual no falten guarniments delicats com a llaços, pigues o cors. El rosa i els tons pastel són també imprescindibles i les formes preferides per a les ungles, ovalades i punxegudes. Un sí absolut!

5. Inspiració floral

La primavera és l’època de les flors i no podien faltar a les nostres ungles. Des de delicades flors pintades a mà fins a adhesius florals en relleu, hi ha infinites maneres d’incorporar-les a les teves manicures. Opta també per tons pastel i dissenys subtils per a un look romàntic i primaveral que segur captarà totes les mirades.

Recorda que la cura de les ungles és fonamental perquè la teva manicura quedi perfecta, més encara en aquesta mena de tendències tan subtils i naturals. Gràcies a aquest article podràs mantenir les teves ungles fortes, sanes i boniques.





Per bellezactiva.com