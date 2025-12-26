Manicures per a Cap d’Any: idees de nail art i tons estrella

Des de Nadal a Reis és el moment perfecte per a deixar que les teves ungles siguin protagonistes. Les tendències en tons i nail art ens conviden a jugar amb dissenys creatius i colors sofisticats que complementen a la perfecció amb l’esperit festiu. Des d’opcions minimalistes fins a veritables obres d’art en miniatura, hi ha una manicura per a cada estil i nivell d’habilitat. Descobreix com fer que les teves ungles brillin com mai, amb aquestes idees de manicures per a aquestes festes nadalenques.
20 propostes de nail art per a aquestes dates
Cerques una cosa original i 100% personalitzat per a les teves ungles? Hi ha idees per a tots els nivells: des de dissenys senzills i elegants per als qui busquen una cosa ràpida, fins a opcions més elaborades per a les expertes del pinzell. Si t’animes a fer-los tu mateixa, segur que passes una estona divertida. I, si ho prefereixes, et serviran d’inspiració per a portar al teu saló preferit.
Els tons estrella d’aquest Nadal
En quant als colors, aquesta temporada es porten els tons profunds i càlids, que reflecteixen perfectament l’ambient màgic i sofisticat d’aquestes festes.
1. Blau profund
Inspirat en el cel nocturn i l’oceà en una nit estrellada, aquest to evoca la màgia i el misteri. Combina’l amb platejat, daurat i blanc per a crear dissenys elegants i sofisticats.
2. Verda molsa
Amb reminiscències a la naturalesa a l’hivern i els boscos nevats, la verda molsa aporta un toc fresc i natural a les teves ungles. Combina’l amb daurat, platejat, blanc i vermell per a crear dissenys més festius.
3. Moccha mousse
Triat Color Pantone 2025, aquest marró suau amb matisos càlids és perfecte per a les festes. Combina’l amb daurat, blanc i rosa pàl·lid per a un look suau i elegant.
4. Burgundy
Un clàssic que no falla, aquest vermell profund amb matisos segueix sent el rei de les festes, ideal per als qui busquen un look clàssic i glamurós. Combina’l amb daurat, negre, blanc i platejat.
Per bellezaactiva.com