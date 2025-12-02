Manca d’acord entre patronals i sindicats per a la regulació dels salaris el 2026

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i alhora presidenta del Consell Econòmic i Social (CES), Conxita Marsol, ha explicat, després de la reunió del consell celebrada aquest matí de dimarts, que patronals i sindicats no han arribat a una entesa per a la regulació dels salaris el 2026. Per això, ha refermat la voluntat del Govern d’intervenir, únicament, sobre la regulació del salari mínim interprofessional a partir de l’1 de gener.
Conxita Marsol ha volgut deixar clar que l’Executiu proposarà un increment superior a l’índex de preus de consum (IPC) amb l’objectiu d’anar adaptant-lo al cost de la vida i avançar cap al compromís de situar-lo a mitjà termini al voltant del 60% del salari mitjà. De fet, entre el 2019 i el 2025 aquest salari va augmentar gairebé el 38% passant dels 1.050 als 1.447,33 euros. “Si l’IPC tanca amb la mesura que estem preveient que és com a màxim un 3%, la idea o la proposta aniria cap a incrementar el doble de l’IPC el salari mínim”, ha afegit Marsol.
La ministra Marsol ha deixat clar que el Govern no anirà més enllà d’incrementar el salari mínim. “El fet que augmenti el salari mínim ja comporta que la resta de salaris, medià i mitjà, incrementin”, ha argumentat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.
El Consell Econòmic i Social també ha estat informat de la proposta de decret d’obertura comercial per al 14 de març de 2026, dia de la Constitució, que caurà en dissabte i, per tant, per a permetre de manera excepcional que obrin els comerços i els sectors relacionats amb el turisme, i que el treballador esculli treballar cobrant el triple o recuperar dos dies de descans. Patronal i sindicats han rebut amb bons ulls la proposta, i ara la ministra traslladarà al titular de Comerç, Jordi Torres, la percepció de les parts per a prendre una decisió abans d’acabar l’any.