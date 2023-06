Mama, colon i pròstata, els càncers més freqüents al país

La ministra de Salut, Helena Mas i Rosa Vidal (SFGA)

La ministra de Salut, Helena Mas, juntament amb la cap de l’Àrea de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, han presentat les dades del registre de càncer corresponents al període 2002 – 2021 i els treballs que es duen a terme per a la seva millora, donant seguiment al compromís de treball del Govern per a fer un abordatge integral de la patologia oncològica.

El registre presentat aquest dijous disposa de la informació procedent de les dades del Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) d’altes hospitalàries i d’anatomia patològica de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Mas ha explicat que es tracta d’una eina viva que anirà incorporant més informació a mesura que es disposi de més dades provinents d’altres fonts d’informació.

Pel que fa a la localització dels tumors registrats entre el 2002 i el 2021, el tumor més freqüent ha estat el de mama, que representa un 14% dels tumors registrats, seguit del de còlon, recte, un 13,2%, i el de pròstata, amb un 11,2%.

El 57,8% dels tumors registrats es donen en homes i el 42,2% en dones. Per sexes i segons localització, els tumors més freqüents en dones són el de mama (32,82%), seguit del de còlon i recte (11,82%) i el de pell no basocel·lular (6,47%), mentre que en el cas dels homes, el més freqüent és el de pròstata (19,46%) seguit, també, del de còlon i recte (14,12%) i posteriorment el de tràquea, bronquis i pulmó (12,96%). Vidal ha relatat que aquestes dades s’assimilen a la tendència que es dona en la població dels països veïns, com poden ser Espanya, França i Portugal.

A més, Mas ha incidit en el fet que aquest registre de tumors permet al ministeri de Salut establir polítiques sanitàries acurades per a les patologies oncològiques, tant pel que fa a la prevenció i detecció, com al seu tractament i acompanyament dels pacients. Un exemple és el programa de cribratge de càncer de còlon i recte, que ja s’ha iniciat. Actualment, s’ha convidat a participar-hi a la població entre 50 i 74 anys de les parròquies de Canillo i Encamp i posteriorment se seguirà desplegant en la resta del país, i que serveix per a la detecció precoç d’aquest càncer.