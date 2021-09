Maletí de primers auxilis per a gossos

Tenir un maletí d’emergència per fer front a petites emergències amb els teu gos ens pot ajudar en més ocasions de les que t’imagines, ja que pots aconseguir resoldre un contratemps adequadament si comptes amb les coses necessàries. El maletí ha de tenir gases, cinta adhesiva, pinces, xeringues, tisores, termòmetre rectal, solució salina, tovalloletes antisèptiques, lubrificant, hisops amb alcohol, peròxid d’hidrogen, boles de cotó, guants quirúrgics, tovallola, compresa freda i calenta instantània, i pols astringent. Cal mantenir el kit sempre complet.

El kit pot ser de qualsevol material, ja que en el mercat hi ha infinitat de productes que pots aconseguir, i intenta que el puguis aixecar amb una mà, ja que de res serveix que tinguis un gran maletí que no puguis transportar. És recomanable que enganxis el telèfon del veterinari en la part exterior del maletí perquè sempre el tinguis a mà.

Recorda posar dins del maletí el llibre de vacunes del teu gos, així tampoc la perdràs, i si ja has usat les coses que tens en el maletí amb el teu gos, intenta no usar-les amb altres animals, i recorda higienitzar-les sempre.

Recorda que no has de medicar a la mascota sense que t’ho digui el teu veterinari. I pots tenir el kit en el cotxe si el teu gos surt molt amb tu de casa, o pots deixar-lo a casa, però recorda tenir sempre en el mateix lloc perquè no el perdis.

Per Tot Sant Cugat

Font: wikifaunia.com