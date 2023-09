Mala notícia: El Zoo del Pirineu tanca les portes al públic

Foto voltor: El Zoo del Pirineu és un centre especialitzat en aus rapinyaires ibèriques

La Fundació Zoo del Pirineu es veu obligada a tancar les portes al públic durant les últimes 3 setmanes de setembre. El número d’animals que acudeixen a aquesta ONG privada està creixent. Estan rebent moltes trucades de centres de rescat de tota Espanya per a acollir aus rapinyaires lesionades que no poden tornar a la natura.

“Ens falten instal·lacions per a allotjar els animals i ens trenca el cor si hem de dir que no, sabent que els animals que no troben un lloc protegit en captivitat seran sacrificats”, diu la responsable de la fundació, Stania Kuspertova.

Tot i que els ingressos del refugi són limitats, aquesta petita empresa que compta amb una plantilla de 6 treballadors es llança a ampliar i modificar les instal·lacions per a poder ajudar a més animals. Aquestes modificacions substancials, però, no permetran treballar de cara al públic i, conseqüentment, el parc s’haurà de mantenir tancat al públic, tot i que aquest fet tindrà com a conseqüència una baixada d’ingressos.

Durant les 3 setmanes està previst acabar la tanca de les daines, que van arribar fa 2 anys de Naturlandia, crear un espai gran per als senglars i complir amb la promesa de tenir les aus rapinyaires en espais que els permetin volar lliurement entre els entrenaments.

El període començarà el dia 12 de setembre i finalitzarà diumenge el dia 1 d’octubre amb la trobada anual dels socis, sòcies, padrins i madrines, que recolzen d’una manera desinteressada el compromís que té aquesta entitat amb els animals salvatges del país.

El centre ha estat fent una crida, durant molt de temps, a la població quer sensible a la cura dels animals. Cada cop hi ha més espècies que necessiten atenció de professionals, sigui per a després de guarir-los poder-los reintroduir al seu hàbitat, o perquè s’han de quedar al refugi per sempre. Tot això té un cost econòmic. El problema és que ara, el cost, a nivell de supervivència, el poden acabar pagant els propis animals. Una pena!