Mal motivat

Sempre dic que les paraules són perilloses. Per aquest motiu sempre animo a llegir sobre la PNL (Programació Neuro Lingüística). Encara que avui del que vull parlar és de la mala motivació. A vegades agafar frases fetes, refranys populars com un tot, és perillós.

Una frase que s’ha fet famosa és la de: “Tant si creus que pots com si creus que no pots tens raó”. Henry Ford. Aquesta frase deixada així sense més explicació pot ser la ruïna o la depressió per algunes persones. El motiu és senzill. La frase ve a dir que si creus en tu pots i que si no creus no pots. Què penseu que li succeirà a la persona que si creu en ella i no ho aconsegueixi? Se sentirà culpable, fracassat, etc. La frase et dona la culpa a tu mateix per no aconseguir alguna cosa.

No dic que no estigui bé tenir frases de motivació. Però si dic que investigueu sobre el que significa tal frase. Aprofundir en ella. Igual que no donaríeu una arma a un nen, el mateix ocorre amb la motivació. Mal usada pot perjudicar molt més del que un s’imagina, portant al costat oposat del qual es pretén a una persona.

Així que no useu a la lleugera la motivació. Totes aquestes frases estupendes de motivació han d’anar acompanyades d’una explicació més àmplia, així com d’una sèrie d’eines per a aconseguir el que un es proposi.

