Mal d’altura o de Muntanya

A gran altitud, la pressió atmosfèrica i l’oxigen disponible en l’aire disminueixen. El cos humà pot adaptar el seu metabolisme a això, però necessita temps. Fins als 3000 metres d’altitud es pot notar que la resistència a l’exercici físic disminueix i es respira més ràpidament.

Per sobre dels 3000 metres poden aparèixer altres símptomes com el mal de cap, nàusees, falta d’apetit, fatiga, irritabilitat i vertigen.

Els símptomes cedeixen en 1-2 dies, amb l’aclimatació.

Cada persona tolera de manera diferent l’altura. Depèn de la seva forma física, edat, sexe i altres factors propis de l’individu. No hi ha manera de predir la reacció de cadascun. Les persones amb malalties com a diabetis, patologies cardíaques i anèmia, han de tenir una especial cura. Sempre s’aconsella en aquests casos, consultar al metge abans. Per a prevenir-les, el principal és l’aclimatació o adaptació.

Si viatges a zones d’altitud entre els 1.500 i 3.000 metres, evita el viatge directe i fracciona-ho en 2-3 dies si s’han de fer grans ascensions.

Per a grans altituds (més de 3000 metres), l’aclimatació ha de ser més rigorosa. A partir dels 3.500 m d’altitud algunes persones poden necessitar suplements d’oxigen.

Altres mesures per a evitar o alleujar el mal d’altura és evitar l’exercici intens, els menjars copiosos i l’alcohol, cuidar la hidratació i alimentar-se amb carbohidrats (pasta, cereals) i fruites fresques abundants.

En alguns casos, el metge recomanarà algun medicament com l’acetazolamida, però l’important és l’aclimatació.

Si apareixen els símptomes, cal detenir l’ascensió, i si és possible, baixar. Prendre paracetamol o ibuprofèn, pot ajudar. Si no cedeixen en 24-48 hores o es nota dificultat per a respirar o adormiment i desorientació, cal buscar atenció sanitària.

