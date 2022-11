Majoral afirma que l’activitat cultural no s’aturarà a Sant Julià malgrat l’incendi d’aquesta matinada

L’incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre cultural i de Congressos lauredià, a Sant Julià de Lòria, ha estat un cop dur per a tota la parròquia i per al país en general. Per sort no s’han hagut de lamentar danys personals, però sí de materials. Aquests, han estat importants i han castigat una instal·lació que dona molta vida, tant a nivell social com cultural. Ara caldrà avaluar els desperfectes i el cost i la rehabilitació del centre.

El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha manifestat que l’incendi representa un cop dur, però afirma que es farà tot el possible perquè la cultura no s’aturi. Ha dit que es començaran a mirar espais per a poder-hi encabir activitats. A la vegada, ha agraït la tasca de Bombers des del primer moment.

Encara no ha transcendit l’origen del foc. Fonts comunals esperen tenir el Centre cultural i de congressos, totalment operatiu, de cara al març o abril vinents.