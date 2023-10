Maïs Jorba exposa a l’ambaixada d’Espanya a Andorra

L’obra “Feminicidis”, de Maïs Jorba

L’artista, Maïs Jorba, exposarà a l’ambaixada d’Espanya a Andorra. Serà a partir d’aquest dilluns, dia 30 d’octubre, coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. La mostra reuneix treballs de Maïs dels anys 2004 a 2008, contraposats amb obres més contemporànies, realitzades aquestes últimes durant el temps de la pandèmia i posterior crisi sanitària. Per a poder crear aquesta relació, Maïs treballa amb la proximitat de les emocions i sentiments durant aquests dos moments.

L’obra de Maïs Jorba es el resultat de les vivències i emocions del seu entorn, una reflexió sobre la violència de gènere, agressions, supervivència, i reflexions sobre la vida i la fragilitat de les persones. Tot això fa que la seva creativitat encaixi molt bé amb la defensa dels drets humans.

Amb motiu de l’exposició també s’instal·larà en el Parc Central una escultura, “Metròpolis”, formada per quatre torres, la més alta de les quals té 3 metres i mig d’alçada.

L’obra de Maïs, s´ha enfocat cap al món de l´escultura i les instal·lacions conceptuals i de gènere. L’obra material, amb la contundència del ferro, amb la barreja de robes i bronzes, dona la més dura evidència del dolor humà. Centrant-se en uns temes determinats s’acosta al centre mateix del que són els humans. Deixa de banda les “grans idees” i, per a dir-ho com ho fa Jordi Carrió, clava les ungles en la matèria més dura per a deixar-ne un senyal: El senyal de la vida.

Maïs Jorba és una artista en constant evolució. Es podria dir que les seves vivències, dolor, alegria es veuen reflectits a cada moment de la seva trajectòria artística i, per tant, a les seves obres.

Aquesta exposició visualitza les paraules d’Eleonor Rooselvelt quan deia que “després de tot, on comencen els drets humans universals? En llocs petits, a prop de casa -tan a prop i tan petits que no es poden veure a cap mapa del món […] Llevat que aquests drets hi tinguin significat, tenen poc significat a qualsevol lloc”.

L’exposició estarà oberta al públic, a l’ambaixada d’Espanya a Andorra, des d’aquest dilluns i fins al 18 de febrer 2024. Els horaris de visita entre setmana són: De 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores. Dissabtes de 10 a 13 hores.​ Diumenges la sala d’exposicions està tancada.