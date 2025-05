Juan Juncosa

El mes de maig em sembla un mes genial. Tal vegada perquè és el meu aniversari, perquè la primavera m’altera la sang o simplement perquè fa uns dies que estic bé. Sigui com sigui, quan tens moments de felicitat, viu-los i és que pot sonar a tòpic. Però, us ho asseguro, la nostra vida té data de caducitat. No sabem si s’acabarà demà mateix o d’aquí a 50 anys. Per tant, quan tinguis alguns esdeveniments importants: aniversari, el lliurament d’orles dels teus fills, i un no gaire llarg etc., ves-hi i gaudeix-los.

En el meu cas, fa uns dies, vaig ser al lliurament d’orles de la meva filla. Va haver-hi un moment que les llàgrimes em van abordar; només per uns segons, en els quals vaig pensar quina sort que puc ser aquí per a veure-la. L’endemà, el meu aniversari i sí, tot això al maig, en plena primavera. Doncs no sé que serà, com deia abans, si els bons moments, la primavera o el que sigui, però gaudir-los al màxim.

Cada vegada més gent m’explica com un problema de salut o un accident ha canviat per complet la seva vida o la de la seva parella, fill… Com més escolto aquestes coses, més estic amb el pensament “carpe diem”. Ve del llatí i significa ”gaudeix el moment”. Un crit a no malgastar el temps, sense preocupar-se massa pel futur. Alguna cosa que sempre he intentat fer, però que ara mateix, tal vegada, tinc més clar que mai. No esperis que et passi alguna cosa per a entendre això. I, viu la vida.





