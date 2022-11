“Màgia per conversar” és una sèrie d’actuacions de màgia a càrrec del mag Eduard Juanola per a facilitar les converses de les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua, en el marc de la campanya “Quan parles, fas màgia”.

En aquest episodi, el setè, el mag ens mostra com s’uneixen dues cartes i planteja a les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua un tema per a conversar relacionat amb l’actuació.