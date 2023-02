“Màgia per conversar” és una sèrie d’actuacions de màgia a càrrec del mag, Eduard Juanola, per a facilitar les converses de les parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua, en el marc de la campanya “Quan parles, fas màgia”.

En aquest episodi el mag, a través d’un joc de cartes, fa un homenatge a un gran invent de la humanitat: la impremta i proposa diverses preguntes a les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua relacionades amb els grans invents de la història.