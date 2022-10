Màgia, pallassos i cinema francès al cicle de teatre infantil de tardor d’Andorra la Vella

La temporada de tardor de teatre infantil del Comú d’Andorra la Vella, adreçat al públic familiar, es posa en marxa el proper 15 d’octubre. Serà amb l’espectacle “Hai, la pescadora de somnis”, amb la companyia Giramagic, un conte indígena que fusiona la màgia, les titelles i el teatre visual i d’objectes.

La propera cita arribarà el 19 de novembre amb el pallasso Marcel Gros, amb una llarguíssima trajectòria en el món del clown, i el seu “Contes amagats”, Premi a la millor interpretació FETEN 2019 a Gijón i on l’humor i la imaginació van agafats de la mà.

Aquest cicle, a més, incorpora dues projeccions de curtmetratges d’animació en francès que es duen a terme en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra. Es tracta de Vanille (de Guillaume Lorin) i Maman pleut des cordes (d’Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés i Dina Velikovskaya), que es podran veure el 17 de desembre (cadascun té una mitja hora de durada).

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 17 i a les 18.30 hores. L’entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir únicament per Internet, a

www.andorralavella.ad/entrades.