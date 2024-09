Magda Marquet parlarà de biotecnologia a la inauguració del curs acadèmic de l’UdA

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La científica andorrana, Magda Marquet, doctora en enginyeria bioquímica i fundadora dels laboratoris Althea Technologies a Califòrnia, participarà a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2024-2025 a Andorra, que se celebrarà el proper dimarts 8 d’octubre de 2024, a les 11.00 h, a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Convidada per la Universitat d’Andorra (UdA), Marquet hi pronunciarà la lliçó inaugural, titulada «Evolució de la biotecnologia: passat, present i futur», en què abordarà les innovacions en l’àmbit de la biotecnologia des d’una perspectiva històrica. L’acte estarà obert al públic general, amb entrada lliure.

Magda Marquet (1958) és doctora en Enginyeria bioquímica per l’INSA/Universitat de Tolosa, Occitània. La seva trajectòria ha estat vinculada al mundialment conegut ecosistema de San Diego, Califòrnia, en el sector de les ciències de la vida. Hi ha cofundat diverses companyies exitoses en l’àmbit de la biotecnologia, com Althea Technologies (adquirida per Ajinomoto) i AltheaDx (adquirida per Castle Bioscience).

Actualment, és cofundadora d’ALMA Life Sciences, una firma inversora que impulsa empreses innovadores en salut, i també io9, una empresa dedicada a fer més accessible el tractament del càncer mitjançant la intel·ligència artificial. Ha rebut nombrosos reconeixements, com ara el premi Empresària de l’Any d’Ernst & Young o el premi Athena Pinnacle. A més, és membre de diversos consells d’administració, i cònsol honorària d’Andorra a Califòrnia.

L’acte inaugural inclourà la graduació oficial de la promoció 2024, amb el lliurament dels títols d’Estat. També comptarà amb la intervenció musical del duet Veu Silent, una formació que s’ha situat entre els nous referents de l’escena andorrana.





Inici de l’activitat lectiva

L’activitat lectiva del nou curs 2023-2024 va arrencar el passat dilluns, 9 de setembre, amb l’inici de les classes de les formacions reglades presencials, i les sessions d’acollida als estudiants de primer curs. Les formacions reglades virtuals, de la seva banda, tenen el 25 de setembre com data d’inici.