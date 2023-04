Mag Lluc o com descobrir els camins de la màgia

Vídeo: Lleida.com

El Mag Lluc és un il·lusionista de 23 anys de Sant Martí de Maldà que es defineix com un cul inquiet i una persona polifacètica, a la qual sempre li agrada descobrir coses noves. Afirma no creure en la màgia sobrenatural, però si tingués el poder de fer desaparèixer alguna cosa de veritat, serien les guerres. Confessa que prefereix la pau del poble a la ciutat i, actualment, a més de gaudir de la intensitat del món de la màgia, ha trobat una via de desconnexió en el disseny i confecció de les seves jaquetes de mag, les quals li han obert noves portes professionals que no l’han deixat pas indiferent. Però abans d’arribar aquí, fem un repàs per la seva història.

En Lluc comença a interessar-se pel món de la màgia el dia que el seu germà Andreu li ensenya un truc senzill, com qui t’ensenya un vídeo graciós dels que apareixen avui dia a les xarxes, sense tenir aquest res a veure amb el món de la màgia. És des d’aquell primer joc que el protagonista del Talent Lleidatà que avui us presentem, comença a investigar i descobreix que vol dedicar-s’hi.

Així doncs, ens explica que “la màgia me l’he trobat per sorpresa”. Un gir sobtat al que havia de ser la seva trajectòria professional, que encarava amb un batxillerat científic interessat per la biologia, fruit de la seva passió pels animals i el medi ambient. Així i tot, confessa entre rialles que quan es va adonar que les matemàtiques no eren el seu fort, es va obrir camí en el que avui dia l’ha dut fins aquí, el teatre i la màgia.

El mag Lluc en acció (Lleida.com)

Mans a l’obra va posar rumb a Barcelona, concretament a l’Escola de Màgia del conegut Mag Lari, on va formar-se durant tres anys mentre cursava paral·lelament batxillerat. Allí, a més d’aprendre les tècniques necessàries per als seus trucs, també van ensenyar-li a improvisar i a sortir de la seva zona de confort.

Posteriorment, també va estar a l’Escola de Teatre de Barcelona, on entre altres coses, va nodrir-se dels diferents formats teatrals que existeixen i va aprendre sobre totes les parts d’un teatre, elements claus per a saber avui dia com col·locar-se dalt de l’escenari, o per a decidir quin tipus d’il·luminació i so vol per als seus espectacles.

Arran d’això, ens explica que avui dia a través de plataformes com YouTube, Instagram o TikTok pots aprendre diverses tècniques per a practicar la màgia, tècniques que considera que no s’haurien de revelar, i mostra la seva preocupació perquè no sigui que a conseqüència d’això la professió d’il·lusionista acabi desapareixent.

Els referents del Mag Lluc, per tant, no són pas d’Internet, sinó que anomena a Berto Romero i Andreu Buenafuente pel que fa a la comunicació i l’humor per als seus shows. D’altra banda, del món de l’il·lusionisme parlem d’en Jordi Caps, professor de màgia de prop a l’Escola de Barcelona, en Joan Mayoral, al qual defineix com un creador d’il·lusions i jocs de mags, i el que per a ell ha estat el més important, el Mag Lari, amb el qual ha treballat conjuntament 4 anys. Explica que ha crescut professionalment molt al seu costat: “Ha estat un màster en tots els nivells, de trepitjar molts teatres, adquirir recursos, maneres de fer… Li estic molt agraït perquè és una cosa que portaré sempre amb mi i ell ho sap”.

El mac Lluc amb el mag Lari (Lleida.com)

Així doncs, en Mag Lluc és un mix de molts mags i moltes escoltes, dutes al que ell en diu una màgia jove, que es diferencia en els seus shows per incloure a banda de la part còmica, una part més poètica a través de la llum i la música, aconseguint crear moments igual de màgics.

Tot i això, espera que el personatge d’en Mag Lluc continuï evolucionant al llarg dels anys dalt de l’escenari, i és en aquest moment que recorda la primera vegada que va posar-se davant d’un gran nombre de públic. A Les Botigues de Sitges l’any 2015-2016 per Festa Major.

Afirma que els espectacles de Festa Major són dels més complicats, en el sentit que potser hi ha música més enllà, o diferents distraccions que fan més difícil captar l’atenció del públic. Recorda tenir-ne el moment gravat, i tot i que ara quan el visualitza canviaria algunes coses, afirma que en aquell moment ho va fer el millor que va poder amb els recursos que tenia.

I parlant de primeres vegades, avancem fins al 2018, any en què el Mag Lluc dóna la seva primera entrevista, virtualment. Descriu que estava en una habitació molt petita, perquè era la que va trobar amb fons blanc, i que va preparar un joc de taula que es feia amb aigua. Riu en explicar que en el moment de dur-lo a terme estava tan estret que va tirar mig got d’aigua fora, i encara que el truc de màgia finalment li sortís bé, es pregunta que devien pensar els espectadors quan van veure que tirava l’aigua fora.

Avui dia li preguntem si té algun amulet o ritual per a calmar els nervis abans de sortir a l’escenari i detalla que uns minuts abans li agrada posar-se la música amb la qual fan les proves de so, per a entrar en el “mood” interpretatiu amb el que ha d’estar durant l’espectacle.

Fora de l’escenari en Lluc ens sorprèn amb tallers, shows privats i el disseny i confecció de les seves jaquetes de mag. Ja us hem avisat al principi que era molt polifacètic!

Pel que fa als tallers de màgia dona classes tant per a nens com per a adults, de forma presencial o en línia, i a vegades, també assisteix a aniversaris o festes privades per a fer espectacles o alguna classe d’iniciació a la màgia.

Quant a la idea de dissenyar i confeccionar el seu vestuari, el Lluc ens explica que ja des de ben petit li agradaven els uniformes i es fixava en la roba i complements que portaven els seus Playmobil romans, però no és fins a l’any 2020, durant els mesos de quarantena per la Covid-19, que fa la primera jaqueta amb una americana antiga i quatre brillants que troba per casa.

A crear les jaquetes n’ha après tot sol, fent i desfent, per això confessa estar emocionat i agraït de poder exposar les 15 peces que ara té en el Museu de Vestits de Paper, on “hi ha coses increïbles, que no semblen fetes de paper”.

Alguns vestits confeccionats pel mac Lluc (Lleida.com)

De fet, la relació d’en Lluc amb el teatre L’Amistat de Mollerussa s’inicia amb l’oportunitat de participar en el Concurs de Vestits de Paper que va tenir lloc el passat desembre al teatre, on va poder fer una petita exposició situada al vestíbul de 10 de les seves jaquetes. I ens avança, que arran d’això, el director de la revista Pasarela de Madrid li va demanar endur-se’n una per a una sessió de fotos que sortirà pròximament a la llum.

A banda, també ha creat algun vestuari per a companys del món de la màgia, i és que és un camí que recentment comença el Lluc i que diu agradar-li molt. En canvi, afirma no ser un gran apassionat de la moda o de les tendències actuals fora de l’escenari.

Per a acabar, parlem del futur, del qual en Lluc n’espera continuar gaudint i treballant en allò que més li agrada, la màgia. És mostra obert a continuar explorant nous camins que l’enganxin tant com el recent projecte de les jaquetes, tot i que viu molt en el present en el qual afirma sentir-se un gran privilegiat de tot el que li està passant.





Per LLEIDA.COM / Lourdes Farré