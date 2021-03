Maevaz Estevez ha estat 9a i continua segona a la Copa d’Europa

Maeva Esteve ha acabat 9a a la cursa de la Copa d’Europa de Gargellen, a Àustria. D’aquesta manera, l’andorrana manté la segona posició a la general de la competició europea.

No hi han hagut qualificacions, sinó que directament han anat a vuitens de final. A aquesta primera ronda, Estevez, s’ha posat segona i en veure que entre la primera i ella hi havia molta distància respecte a les altres rivals, ha anat a assegurar la plaça per passar a quarts de final.

A quarts de final una de les seves rivals era Margaux Herpin, ha anat amb ella des del principi, anant segona després d’una bona sortida. Al primer peralt s’ha situat quarta, al segon peralt ha fet l’intern, sortint quarta, però amb molta velocitat, amb un bon treball als dubbies posteriors, amb la qual cosa se situava segona.

Al tercer peralt es mantenia segona, però en amb l’últim peralt, amb les quatre riders juntes i tocant-se les tables constantment, s’han mantingut les posicions, totes en bloc, amb la qual cosa han arribat a meta juntes. S’ha hagut de fer photo–finish, amb Estevez fora de la classificació per a semifinals, en ser tercera per darrere de la suïssa Leonie Wiedmer i la francesa Camille Poulat.

Ha estat quarta la francesa Margaux Herpin, que és la líder de la Copa d’Europa. En un altre heat, tampoc no ha passat de quarts Caterina Carpano, que és tercera a la general de la Copa d’Europa. Després de les curses de Gargellen, Estevez es manté segona a la general de la Copa d’Europa, ara amb 412 punts. Líder és Herpin amb 579, mentre que tercera és Carpano, amb 392.

El pròxim cap de setmana es decidirà la Copa d’Europa, amb dues curses més, les últimes del calendari continental, a l’estació suïssa de Lenk, divendres 12 i dissabte 13 de març.

Maeva Estevez ha dit: “A nivell numèric és el meu pitjor resultat, però estic bastant contenta perquè la meva mentalitat, de cara a ahir, ha canviat molt. Avui m’ho creia i tenia confiança. Jo ho he donat tot en aquesta baixada. No ha pogut ser, és un circuit on fer la diferència és molt complicat. Es juga tot a detalls, i és el que ha passat a quarts de final, i així és el boarder, i quan arribes en paquet és photo–finish i esperar a veure. Últimament les photo–finish no són el meu fort, però bé. No he tingut sort i no passa res. Avui és un dia molt més positiu que ahir. No és un cap de setmana de superalegria, però almenys no me’n vaig pensant que no sé surfejar, sinó tot el contrari, sé que tinc moltes possibilitats i segueixo tenint molta confiança en el meu snowboarder. La ment la tinc en la general, on segueixo segona. Ara a treballar per les següents, i el cap de setmana a les finals i que sigui el que el boardercross vulgui”.