Maeva Estevez tornarà a competir a la Copa del Món de Boardercross de Reiteralm

Maeva Estevez ha estat immersa en el procés de recuperació després de la caiguda als Jocs Olímpics de Beijing. Després d’aquestes setmanes de treball, l’andorrana està preparada per tornar a la competició. Ho farà a la Copa del Món de Reiteralm (Àustria).

La rider andorrana viatja el diumenge 6 cap a Reiteralm, per ser a les qualificatòries de la Copa del Món de boardercross de l’estació austríaca, previstes per al dia 10 -les finals són el 12-, per tornar després a Andorra per continuar amb el treball físic.

Més tard, viatjarà de nou per disputar les finals de la Copa d’Europa, en aquest cas a Lenk (Suïssa), del 25 al 27 de març.