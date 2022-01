Maeva Estevez queda en 22a a la Copa del Món de Cortina

Aquest dissabte Maeva Estevez tornava a la competició i ho feia a la Copa del Món de boardercross de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’andorrana no ha pogut entrar en les finals en finalitzar 22a, assolint el seu segon millor resultat en aquesta competició.

Estevez ha fet una primera baixada en què ha marcat el 25è temps amb 1.05.20, a 4.83 del millor registre. A la segona mànega, Estevez ha fet 1.04.23, a 3.86 del millor temps i només a 1.03 de la 16a posició que marcava el bitllet per a les finals i que ha tancat la nord-americana Stacy Gaskill amb 1.03.20.

Maeva Estevez, rider: “Estic bastant decebuda perquè ahir vaig surfejar molt bé. És molt positiu que aquests dies he estat surfejant molt bé. Aquí ens hem trobat un circuit tècnic que se’m donava molt bé. De fet, ahir vaig fer 11a als entrenaments… era un circuit per mi, però avui m’ha costat ficar-me dins de la carrera, m’ha costat atacar més la pista i ja es veu al temps. Estic decebuda pel meu dia d’avui perquè sé que podia haver donat molt més, i això em fa ràbia. No obstant és positiu, perquè si fa un any em diuen que anava a fer 22a a una Copa del Món, que és el meu segon millor resultat, hagués estat molt contenta, així i tot, avui en dia tinc ganes de més i sé que estic anant molt més ràpida que una 22a posició. No és un mal dia, però he d’aprendre d’aquest dia. Ara ja toca pensar en els Jocs”.

Gegant FIS al Pas de la Casa, amb l’EEBE

Aquest dissabte els corredors EEBE han disputat el gegant del 15è Trofeu Francesc Viladomat que s’ha celebrat al Pas de la Casa. En homes el guanyador ha estat Robert Solsona, que s’ha imposat amb 1.48.44, per davant del corredor EEBE Lluís Torres, que ha acabat amb +2.14.

L’espanyol Jordi Serra ha acompanyat als dos andorrans al podi, amb +2.32. També han finalitzat Pirmin Estruga, 6è a 4.87, Enzo Fuentes 18è a 9.87 i Leandre Parsoire 36è a 20.71. No han completat la segona mànega Carles Soler i Pol Robert, mentre que en la primera ha quedat fora Adrià Prats.

En categoria femenina, victòria per a Zoe Douat, de França, amb 1.51,57. La participació andorrana ha estat amb Chiara Mogni, 22a a 10.05, Isadora Politte, 33a a 20.57, Sandra Mateus, 40a a 46.27, i Laia Robert, que

no ha finalitzat la segona mànega.