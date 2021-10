Maeva Estevez, podi a Les 2 Alpes en l’estrena de la temporada

Ha començat la temporada per als surfistes de neu Maeva Estevez i el jove Mario da Cruz i ho ha fet amb Estevez assolint la segona posició en una de les dues curses que s’han disputat, finalment aquest divendres, a l’estació francesa de Les 2 Alpes. En l’altra, ha estat sisena. En la competició hi havia moltes corredores de la Copa del Món que han escollit aquesta cita també per començar el nou curs.

Maeva Estevez ha aconseguit el primer podi de la temporada en una de les dues curses després de superar un procés de recuperació en estar uns dies malalta. L’andorrana arribava a aquesta primera competició amb la intenció de recuperar sensacions i poc a poc tornar a la normalitat.

Els riders han disputat dues carreres seguides, tot sense qualificacions, amb sèries directes per l’ordre de punts FIS. En la primera carrera, l’andorrana ha finalitzat segona, mentre que en la segona, amb molt cansament, no ha pogut entrar en la final. Ha arribat a les semifinals, on ha estat tercera, i ja en la lluita de la Final B ha finalitzat segona, amb la qual cosa el seu resultat final ha estat sisena.

Una segona i una sisena posició que deixen un bon sabor de boca a Estevez. “He tingut bones sensacions, estic contenta de començar la temporada així, ja que m’havia pres aquestes dues curses com una carrera per reprendre i tornar a trobar la competició”, ha manifestat la rider.

Da Cruz vol millorar

Mario da Cruz, per la seva part, no ha surfejat com ell esperava. En la primera cursa, a més, ha entrat en una sèrie en què el rider andorrà, de 18 anys, tenia de rivals a dos corredors de la Copa del Món, que han estat els dos corredors que han passat de ronda. En la segona cursa s’ha trobat amb millors sensacions i ha pogut passar la primera ronda, però no ha anat més enllà. “Tant en una com en l’altra cursa no he estat al nivell que hagués volgut”, ha reconegut.

Les dues curses en un dia, pel mal temps

La previsió inicial era la celebració de dues curses FIS a Les 2 Alpes repartides entre el dissabte i el diumenge, però la mala previsió de temps va obligar a l’organització a traslladar les curses a divendres i dissabte. Al final, però, una nova revisió de la previsió meteorològica va obligar a concentrar les dues curses el mateix dia, avui divendres. Avui les condicions han estat duríssimes, amb molt fred a l’estació.