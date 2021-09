Maeva Estevez i Mario Da Cruz milloren a l’Stelvio

Els riders andorrans Maeva Estevez i Mario Da Cruz continuen la seva preparació i ho fan ara amb una estada a l’Stelvio, cadascú amb la seva estructura. Si bé Estevez es troba amb l’equip de França de Copa d’Europa, Da Cruz ho ha fet amb l’equip C de Copa d’Europa de la Federació Espanyola (RFEDI).

Maeva Estevez entrena a l’Stelvio des de l’inici de la setmana passada. Tot i que el primer dia, dilluns, van tindre mal temps i van decidir exercitar-se al gimnàs, els següents dies, i gràcies a la neu caiguda aquell dilluns, va afavorir unes condicions molt bones d’entrenaments a la glacera, que es va tornar a omplir de neu.

L’andorrana ha realitzat aquesta primera setmana entrenaments de gegant i de boarder. “He tingut molt bones sensacions en gegant, la feina que hem fet durant l’estiu està anant molt bé i estic fent bons cronos, cosa que abans no era el cas. He pogut millorar bastant”.

Així mateix, en boarder, tot i una caiguda que va patir, l’evolució continua sent positiva: “Amb boarder vaig patir una caiguda que em va fer anar més lenta els dies següents, però al final hem tret molt bones sortides i molt bones sensacions. Estic sent bastant ràpida de cames i això és molt bona senyal per a les estades que venen i per les competicions que ja s’apropen”.

Dilluns toca descans per a Estevez, i a partir de demà novament encadenar quatre dies de neu.

Da Cruz, ja a casa

Per la seva part, Mario Da Cruz va estar entrenant a Stelvio la setmana passada, després d’haver-ho fet setmanes abans també a Saas Fee. L’andorrà ha tornat a Andorra per descansar i seguir entrenant a casa, i serà de nou d’estada a partir del pròxim dia 13, quan encadenarà entrenaments a Les 2 Alpes primer, i després a Saas Fee.