Maeva Estevez guanya la Copa d’Europa de Valmalenco

Maeva Estevez ha disputat avui la segona Copa d’Europa de Boardercross de Chiesa in Valmalenco (Itàlia). Si ahir va pujar al podi com a tercera classificada, avui ha millorat el seu rendiment i ha aconseguit la victòria a aquesta cita europea. D’aquesta manera, Estevez se situa tercera de la general de la Copa d’Europa.

Estevez ha acabat primera després de superar totes les rondes i vèncer en la final a l’austríaca Anna-Maria Galler, que ha estat segona, la italiana Caterina Carpano, que ha estat tercera, i la txeca Sara Strnadova, que ha acabat quarta.

En una jornada amb molt mal temps, avui no hi ha hagut classificatòries, i s’ha anat directament a vuitens de final. A vuitens, Estevez tenia una ronda no massa complicada, amb tres corredores. Una d’elles ha caigut. En la segona ronda, de quarts de final, ha corregut amb Galler -segona a la final, posteriorment-, però l’andorrana ha sortit molt bé i s’ha situat primera d’inici, mantenint la posició fins a baix. En semifinals, Estevez ha sortit malament però ha aconseguit recuperar terreny. Al primer peralt era segona i ha anat a assegurar, anant ràpid però controlant per no posar-se en perill, segons ha explicat. Així, ha passat a la final en ser segona a les semifinals.

A la final, l’andorrana ha sortit “mitjanament bé”, ha dit, posicionant-se en segona posició primerament. En arribar el primer peralt, al salt s’ha situat ja primera, i ha aguantat la posició per arribar primera i guanyadora d’aquesta Copa d’Europa.

Amb aquesta victòria, Estevez ja té 250 punts a la classificació de la Copa d’Europa, la qual cosa la posiciona en la tercera plaça, per darrera de la francesa Margaux Herpin, avui 5a, amb 279 punts, i la italiana Caterina Carpano, amb 270.

La pròxima cita per a Maeva Estevez serà la Copa del Món de Reiteralm (Àustria), del 16 al 18 de febrer (dia 16 classificatòries, dia 18 les finals).

Maeva Estevez, rider, ha explicat que “estic súper contenta. No m’ho acabo de creure, però avui doncs victòria. Primera victòria. Tot s’ha jugat al mental, m’ho he cregut i he fet una súper baixada de finals i això em dona molta força per continuar aquesta temporada. Molta confiança, i a per més”. “Quan anava primera a la final, ho he donat tot. Estava que no m’ho creia. El meu cap només em deia: aguanta, aguanta, aguanta, no caiguis, treballa, treballa, treballa, i al final ha pagat. No he puc estar més contenta, ho he donat tot i he fet el meu millor snowboard. Sobretot, que el meu cap hagi seguit és un plus, i el que m’ha acabat de fer guanyar”, ha assegurat.

“Quan estava abans de sortir al portilló dins del meu cap no és que tingués clar que guanyaria, però sí tenia la força i la convicció de fer-ho tot per poder guanyar. Em duc d’aquests dos dies aquesta confiança en el meu snowboard i em servirà per a aquesta temporada i per posar-ho en pràctica en Copes del Món, on crec que he de tindre els resultats que em mereixo en relació als meus entrenaments”, ha afegit.