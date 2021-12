Maeva Estevez entra en les Finals de la Copa del Món de Montafon

Maeva Estevez ha aconseguit aquest dijous la classificació per a les Finals de la Copa del Món de boardercross de Montafon (Àustria). L’andorrana serà entre les 16 millors que es jugarà demà la cursa en diferents rondes de KO.

Estevez ha completat unes classificatòries força complicades amb unes dures condicions meteorològiques i una neu molt tova que feia el circuit austríac molt lent. La rider andorrana ha aconseguit el bitllet per a les finals d’aquest divendres gràcies al 16è temps que ha assolit en la segona ronda classificatòria, i que li ha permès entrar entre les millors.

A la primera ronda, Estevez marcava un crono de 1.05.39 que la deixava a 3.57 del millor registre, i a 2.81 de la classificació, que la tancava en aquesta primera mànega la 8a posició de la canadenca Audrey McManiman. En aquest punt, el crono d’Estevez la situava 34a.

A la segona ronda, el temps d’Estevez ha estat de 1.02.26, amb la qual cosa se situava la 7a de la ronda i amb el 16è temps final per poder classificar-se per a les finals. El crono de 1.02.26 era el mateix que la txeca Vendula Hopjakova, que en fer una mica millor registre en la primera ronda, passava com a 15a.

La ronda de quarts de final

Les rondes de KO de les finals d’aquest divendres començaran amb els quarts de final i amb la primera sèrie, en la qual es troba Maeva Estevez. L’andorrana tindrà de rivals a la campiona olímpica en Sochi 2014 i bronze en Pyeongchang 2018, la txeca Eva Samkova; a la 12a del rànquing mundial, la canadenca Audrey McManima; i la britànica Charlotte Bankes, actual campiona del món de boardercross.

Maeva Estevez, rider: “Avui era complicat, hi havia boira, estava nevant i hi havia una mica de vent. El circuit no anava gaire ràpid. Les dues baixades d’entrenament han anat més o menys bé, però no les tenia totes… a la meva primera, ha anat amb la part baixa bé, però a la part alta he fet una errada molt gran i m’ha deixat la 34. A la segona, l’objectiu era millorar l’errada que he fet. Al final ha pagat i he anat molt més ràpid, i ha pagat”.

“Molt contenta, evidentment, és quasi un pes que em trec de sobre. Era l’objectiu principal de la temporada, haver-ho fet a la primera Copa del Món només em dona empenta per fer-ho a totes i estic que no puc estar més contenta”.

“Toca una ronda difícil, la Charlotte, una campiona del món, una campiona olímpica, una canadenca que és molt bona, l’Audrey… tot el que bé ara és un bonus i no tinc res a perdre, així que anirem a buscar el màxim, i a veure què passa”.

Carles Visa, gerent de la FAE: “Un dia complicat pel mal temps, amb molt poca visibilitat i tot el dia nevant, amb una pista molt lenta tot el dia. Sí que potser, a diferència dels nois, que han corregut abans, les condicions amb les noies han millorat una mica, però era un dia difícil. Maeva ha fet una primera baixada mig-mig, amb una part alta en què fa alguna errada que la fa perdre velocitat, però una molt bona segona part baixa. A la segona ronda ha estat capaç de no cometre aquests errors i s’endú aquesta 16a posició que li permet estar a les finals de la Copa del Món d’aquest divendres”.

“És un superresultat per a nosaltres. Estem molt contents per la Maeva, per la seva família, perquè el treball que hi ha aquí al darrere va molt més enllà de l’esport. La veritat és que s’ho mereix. També estem molt contents per l’snowboard andorrà perquè d’alguna manera recuperem la il·lusió que en el seu dia vam tenir amb el Lluís Marín. Sé que és molt d’hora dir-ho encara, tenim molta feina per fer, però en qualsevol cas estem molt il·lusionats i contents. Ara a veure demà si podem fer unes bones eliminatòries i a veure si podem esgarrapar alguna posició més”.