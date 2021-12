Maeva Estevez, davant el repte de la segona Copa del Món, a Cervinia

La Copa del Món de Montafon va ser la primera prova d’aquesta nivell d’aquesta temporada per a la surfista de neu Maeva Estevez. Ara arriba la segona, a Cervinia, on aquest dijous s’han celebrat els entrenaments oficials i demà divendres estan previstes les qualificacions.

Estevez, que a Montafon va entrar en les finals i va acabar 16a, en el que és fins ara el seu millor resultat en la competició internacional, disputarà demà les qualificacions a un circuit complicat, amb una sortida molt tècnica.

Maeva Estevez sortirà amb el sordal 43. Les qualificacions començaran a les 13:45h.

Maeva Estevez, rider: “Avui ha sigut l’entrenament, la veritat és que és una pista molt xula amb una sortida tècnica, per no dir molt tècnica. Costava bastant passar els primers mòduls. M’ha costat dues bones baixades fins que he arribat a tenir bones sensacions. Al final he aconseguit anar ràpid i tenir bones sensacions. Queden errors a polir però les sensacions són bones. M’estic notant ràpida. El circuit no pot ser millor per les meves qualitats. És tècnic, es va ràpid… faltaria només que la neu fos més dura i ja seria perfecte”.