Maeva Estevez confirma la 16a posició en la Copa del Món de Montafon

Maeva Estevez ha disputat aquest divendres les Finals de la Copa del Món de boardercross després de classificar-se aquest dijous en una jornada molt positiva per a l’SBX andorrà. Estevez corria en els quarts de final i ha finalitzat 16a d’aquesta primera cita mundialista de la temporada per a ella, la segona del calendari.

Estevez competia als quarts de final amb tres corredores molt experimentades: la txeca Eva Samkova, campiona olímpica en Sochi 2014 i bronze en Pyeongchang 2018; la canadenca Audrey McManima, 12a del rànquing mundial; i la britànica Charlotte Bankes, actual campiona del món de boardercross.

L’andorrana ha finalitzat quarta en el primer heat de quarts de final, després d’una cursa en què ha anat per darrere en tot moment, acostant-se a la tercera posició que mantenia Audrey McManina, mentre Samkova i Bankes agafaven un clar avantatge. De fet, Bankes ha acabat guanyant aquesta cita de la Copa del Món, mentre que Samkova ha finalitzat en la 5a posició en imposar-se en l’Small Final.

Ara Estevez viatjarà a Cervinia (Itàlia), on el 17 i 18 de desembre es disputa la tercera Copa del Món de la temporada, la segona per a ella. Amb la 16a posició, Estevez suma 15 punts de Copa del Món que la situen en la 27a posició de la general.

Maeva Estevez, rider: “El circuit estava molt més ràpid avui, hem tingut dues baixades d’entrenament. La veritat és que ha anat més o menys bé, hem pogut veure les línies bones per a l’hora de la cursa veure on es podia avançar. A la meva baixada tenia un heat bastant complicat, he intentat donar-ho tot. M’hauria agradat haver-me donat l’opció de batallar més, he hagut de redirigir la meva línia i m’he endarrerit una mica he perdut totes les opcions d’estar allà dintre. Tot i avui no haver estat on m’hagués agradat, estic molt contenta amb aquest primer top16, i per totes”.

Carles Visa, gerent de la FAE: “Avui ja ens esperàvem això. Samkova i Bankes han estat intractables aquí, ahir ja van fer els millors temps, la Charlotte de fet ha guanyat la cursa. Era difícil seguir el ritme d’aquestes dues corredores. Amb tot, crec que la Maeva ha surfejat bé, ha fet una bona baixada, però davant tenia dues rivals que estan molt per davant nostre encara i en qualsevol cas està lluitat i ben esquiat. Una bona experiència a Montafon, i ara cap a Cervinia a les properes”.