Madame de Treymes, d’Edith Wharton

Títol: Madame de Treymes

Autor/a: Edith Wharton

Pàgines: 128

Editorial: Viena Editorial

Sinopsi:

En el París luxós i crepuscular del 1900, els plans de matrimoni d’una parella topen frontalment amb els convencionalismes i la hipocresia de l’aristocràcia del Vell Continent.

Un elegant cavaller novaiorquès anomenat John Durham arriba a París amb la intenció de demanar matrimoni a la seva amiga d’infantesa, la Fanny Frisbee, que ara ja és tota una dona acostumada a la sofisticació del Vell Continent. Encara que tots dos estan molt enamorats, el pla té un greu impediment: la Fanny està separada (però no divorciada) del marquès de Malrive, un aristòcrata dissolut que es nega concedir-li el divorci per evitar l’escàndol que, fins i tot, està disposat a retirar-li la custòdia del fill que tenen en comú. Durham, resolutiu i directe, demana ajuda a la cunyada de la Fanny, l’enigmàtica Madame de Treymes, que es mostra disposada a intercedir per ells, però a la seva manera.

Font: lacasadellibro