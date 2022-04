Macron aconsegueix el 27,6% dels suports a la primera ronda de les eleccions presidencials franceses

Emmanuel Macron i Marine Le Pen es tornaran a disputar la segona volta de les eleccions presidencials franceses, com ja va passar fa cinc anys. Macron, actual president i candidat a la reelecció amb en marxa, ha guanyat la primera volta de les eleccions, com ja va fer el 2017.

Amb el 97% del vot escrutat, ha obtingut un 27,6%. El 2017 va assolir un 24,01%.

La segona candidata en nombre de vots és de nou Le Pen, d’extrema dreta, al capdavant de Reagrupament Nacional, l’antic Front Nacional, que aconsegueix un 23,41% dels vots, dos punts més que fa cinc anys, quan en va aconseguir el 21,3%.

El tercer en discòrdia ha estat Jean–Luc Mélenchon, d’esquerres, antic socialista i líder de França Insubmisa, partit que va fundar el 2016. Els sondejos el deixaven fora de la segona volta, però a mesura que ha anat avançant la nit cada cop s’ha situat més a prop de Le Pen.

El recompte anava sumant vots de les zones urbanes i per moments ha semblat capaç de fer una gesta inesperada. A París, per exemple, Melenchon ha sumat el 28% dels vots i Le Pen només el 5%. Finalment, però, s’ha quedat en el 21,95% a tot França. A mig milió de suports de la líder de l’extrema dreta.

Aquestes eleccions confirmen l’enfonsament dels dos grans partits de la V República, el Partit Socialista, liderat per l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo (1,74%), i Els Republicans, amb Valérie Pécresse al capdavant (4,79%).

Les dues forces que havien tingut la presidència francesa sumen ara poc més del 6,4% dels vots, una quarta part dels volts obtinguts a les presidencials del 2017, quan van superar el 26%, i del 2012, quan van tenir el suport del 55% dels electors i el socialista François Hollande va succeir el conservador Nicolas Sarkozy com a president de la República.

La quarta posició d’aquesta primera volta ha estat per a Éric Zemmour, un altre candidat d’extrema dreta, amb el partit Reconquesta, que aconsegueix el 7,05% dels vots. Zemmour i Le Pen competien per un mateix electorat. Tots dos sumen més del 30% dels vots d’aquestes eleccions, sense comptar amb l’altra formació d’extrema dreta, Dempeus França, de Nicolas Dupont–Aignan (2,07%). Això vol dir que gairebé un de cada tres francesos ha votat extrema dreta.

En cinquena posició, amb un 4,79% dels vots, se situa Valérie Pécresse, la candidata d’Els Republicans, la dreta tradicional francesa de presidents com Nicolas Sarkozy o el ja traspassat Jacques Chirac. Amb aquest resultat, no està gens clar el futur d’aquest partit, immers en una profunda crisi des de les eleccions del 2017 i que no ha pogut solucionar durant aquest quinquenni.

Els ecologistes de Yannick Jadot són sisens amb el 4,58% dels vots.

Macron no ho dona per fet

Emmanuel Macron ha allargat la mà a “a tots els que volen treballar per França” i ha fet una crida als francesos a bloquejar el pas a l’extrema dreta en la segona volta. Ha dit que “res no està decidit” i que ara es viu “un moment decisiu per a França i per a Europa”.

Marie Le Pen ha demanat, de cara a la segona volta, prevista per al 24 d’abril, “un gran canvi de govern” perquè, ha dit, França ho necessita, i ha demanat el vot de tots aquells que no han donat suport a Macron.

“El pròxim dia 24 es posen en joc dues visions de la societat, la de la divisió i el desordre o la de la unió dels francesos en la justícia social i la protecció. Tots els que no han votat Macron estan convidats a sumar-se ara a Reagrupament Nacional.”

Els sondejos de cara a la segona volta de les presidencials, que han començat a aparèixer aquesta mateixa nit, donen la victòria a Macron, però per un marge estret. 52% a 48% en les prediccions més optimistes per a l’actual president.

Suport a Macron de la majoria de candidats

La candidata del Partit Socialista, Anne Hidalgo; la candidata d’Els Republicans, Valérie Pécresse; el candidat del Partit Comunista, Fabien Roussel, i el candidat d’Els Verds, Yannick Jadot, ja han demanat el vot per a Emmanuel Macron a la segona volta. Hidalgo ha dit que ha treballat tota la vida “perquè França no entri en l’odi”, i que per aquesta raó demana a tothom que voti en contra de Le Pen.

Jean–Luc Mélenchon no ha demanat expressament el vot per a cap dels dos candidats, però ha dit que “no se li ha de donar cap vot a Le Pen”.

La candidata de l’extrema dreta, de moment, només ha aconseguit el suport d’Éric Zemmour, l’altre candidat d’extrema dreta. “Tinc molts desacords amb Marine Le Pen, no obstant això a l’altra banda hi ha un home que ha fet entrar dos milions d’immigrants a França”, ha argumentat Zemmour.

Prop de 49 milions d’electors estaven cridats a les urnes per unes eleccions presidencials on es presentaven 12 candidats. La participació ha estat del voltant del 74%, quatre punts per sota que en les anteriors eleccions.

Els resultats a la Catalunya Nord

A la Catalunya Nord la guanyadora d’aquesta primera volta de les presidencials ha estat Marine Le Pen, que ha assolit el 32,5% dels vots.

A Perpinyà, Le Pen ha obtingut gairebé un de cada tres vots emesos, seguida de Jean–Luc Mélenchon i Emmanuel Macron.

A Ceret, al Vallespir, en canvi, Mélenchon s’ha imposat per sis dècimes a Le Pen. A Prada, al Conflent, també ha guanyat Mélenchon per dos punts sobre Le Pen.

A Argelers i Elna, dues altres poblacions icòniques de la Catalunya Nord, ha guanyat Le Pen amb grans marges de més de 10 punts sobre Macron i Mélenchon respectivament.

