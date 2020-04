L’USDA demana que es decreti de forma immediata l’estat d’emergència nacional, congelant els pagaments a les activitats econòmiques i salaris. Paral·lelament i per tal que es pugui fer front a les necessitats bàsiques proposen, una renda per habitant de 450 euros fins que se superi la crisi econòmica derivada de la pandèmia a causa de la Covid-19.

La plataforma sindical preveu que la situació s’allargarà uns quants mesos, potser no la crisi sanitària però de ben segur l’econòmica i que afectarà tots els països. Per això considera imprescindible decretar l’estat d’emergència nacional.

Caldria, segons el sindicat, congelar les activitats econòmiques, els salaris, cotitzacions, lloguers, hipoteques i altres despeses corrents.

Per tal que els ciutadans facin front a despeses imprescindibles, bàsicament el menjar, proposa en paral·lel establir una renda bàsica a càrrec de l’Estat de 450 euros mensuals per persona.

Així s’evitaria una descapitalització de les empreses, ja que haurien d’afrontar pagaments i garantint la continuïtat, un cop superada la crisi.

El secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, destaca que “no és el moment de prendre mesures injustes per a la població, ni per als empresaris i treballadors”. També opina que és el moment de poder parar l’economia i veu important que “d’aquí a uns mesos, quan torni a funcionar amb normalitat, puguem sortir tots airosos de la crisi, tant sanitària com econòmica“.

L’USDA creu que el muntant total mensual s’establiria en uns 36 milions d’euros, que en tot cas seria inferior al que es preveu gastar el Govern a través de plans d’ajuda i subvencions.

Consideren que es tracta d’una proposta de veritable corresponsabilitat, ja que aplicant mesures sobre la marxa tan sols s’aconseguirà endeutar les arques de l’Estat en detriment de molts col·lectius que quedaran fora de la recuperació econòmica.

L’entitat ha enviat la proposta al cap de Govern.